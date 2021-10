Una Asociación denuncia al Zoosanitario de Sevilla por ocultar el verdadero estado en el que se encuentran los animales

La situación que presuntamente están viviendo los animales en el Zoosanitario de Sevilla es insostenible. Así lo denuncia la responsable de la Asociación Movimiento Ciudadano para la Defensa de los Derechos de los Animales Abandonados de Sevilla, María del Carmen Govea Rete, quien interpuso una denuncia al Centro Municipal Zoosatinario de Sevilla (Perrera municipal) el pasado 29 de mayo de 2020.

La denuncia, en cinco claves

La denuncia a la que ha podido acceder Diario de Sevilla recoge algunos de los siguientes hechos denunciados:

El Centro Municipal Zoosanitario de Sevilla incumple sistemáticamente varios artículos recogidos en la ley 11/2003 de la Junta de Andalucía: El número de plazas disponibles para animales es insuficiente. Además, no cumplen las medidas higiénico sanitarias al alojar con frecuencia varios animales en el mismo chenil propiciando así enfermedades, peleas o embarazos. El espacio que alberga los felinos es un habitáculo de unos 25 metros cuadrados donde los gatos permanecen hacinados, dificultando la convivencia entre los mismos ya que en el mismo recinto conviven gatos mansos con ariscos, ferales y domésticos, sanos con enfermos, hembras en celo y machos sin castrar. No dispone del más básico equipamiento. Esto se produce desde hace más de 5 años y ha sido atestiguado por numerosos documentos gráficos y testimonios de voluntarios que han acudido en los últimos años. No dispone de zona de cuarentena para aislar animales sanos de enfermos, por lo que mezclan a todos, conllevando a más infecciones e incluso fallecimientos. Los animales están desatendidos 365 días del año al menos 17 horas seguidas ya que (tal y como recoger la denuncia) "los animales enfermos que necesitan más atención y medicación no suelen tenerla desde las 13 horas del viernes hasta el lunes por la mañana, por consiguiente estos animales están desatendidos 67 horas seguidas".

Desde la Asociación han facilitado una imagen clave sobre cómo entran algunos animales en el centro y cómo salen del mismo. En el análisis que se le hace en el veterinario apunta que tiene "lesiones antiguas ulceradas en el antebrazo izquierdo. Anquilosis del carpo izquierdo (posiblemente por accidente o pelea en el pasado).

El zoosanitario de Sevilla niega estos hechos

Con el objetivo de corroborar o desmentir la información recogida, al llamar por teléfono al centro zoosanitario y preguntar sobre los hechos denunciados, lo niegan. Así, afirman que "los animales están atendidos 365 días del año por los compañeros que se van turnando, incluidos los sábados y los domingos".

Pero curiosamente, al preguntar si pueden ir voluntarios para ayudar con la limpieza y atención de los animales, la respuesta es negativa: "Eso ya no se puede. Va por oposición". Por lo tanto, resulta prácticamente imposible acudir al lugar de los hechos para comprobar si los animales se encuentran en buen estado o no.

Además, al preguntar si los animales salen de su habitáculo para tomar el aire ya que según recoge la Ley de Bienestar Animal de la Junta de Andalucía, artículo 11, apartado 3 del Capítulo II "los perros dispondrán de un tiempo no inferior a una hora diaria, durante la cual estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan" la respuesta es confusa. Parece ser que el empleado que atiende al público por teléfono no sabe muy bien qué responder, siendo estas sus palabras: "Sí, bueno, sueltan a los que se llevan bien, luego los que no van por otra parte, los compañeros se organizan para que todos salgan", dice un tanto confuso.

La asociación, por su parte, denuncia que "los perros se pasan las 24 horas del día durante 365 días del año sin salir de los chelines".

De animales "fallecidos" a animales "perdidos"

Tal y como cuenta Carmen a este periódico: "Hace años ponían en las fichas que los habían sacrificado. La gente estaba muy descontenta y empezaron a publicitar el "sacrificio cero". Así, en la casilla de situación aparecía que el animal había fallecido, pero ahora han cambiado de táctica y pone que se han perdido".

De hecho, en la denuncia del 29 de mayo de 2020, la Asociación Movimiento Ciudadano para la Defensa de los Derechos de los Animales Abandonados de Sevilla, solicitaban informes veterinarios que justificaran los sacrificios y nunca obtuvieron respuesta, aun estando en el derecho de obtener dicha información según la Ordenanza de transparencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Sevilla (BOP N155 6 julio 2016).

Casualmente, en estos 11 días de octubre ya hay 9 fichas de animales perdidos, siendo cinco de ellos gatos y cuatro perros.

De esta manera, durante el fin de semana se han perdido tres animales aunque en teoría están en habitáculos cerrados. Carmen afirma que: "A pesar de que el servicio del zoo es capturar a los animales perdidos en la vía pública, nunca lo hacen. Las cifras no concuerdan".