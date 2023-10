Buscan una casa para Aron tras su jubilación como perro policía en Loja

La Asociación Héroes de 4 Patas busca hogar para Aron, el perro de la Policía local de Loja que acaba de jubilarse tras prestar diez años de servicio en este cuerpo policial con el que ha participado en diferentes operativos.

Ahora Aron necesita retirarse en un hogar donde reciba el cariño y los cuidados que merece después de tantos años al servicio de la sociedad. El can busca una familia que disponga de algo de terreno en su casa, preferiblemente sin otros animales, aunque a las hembras las tolera. Adora a las personas pero niños muy pequeños no es recomendable ya que no le gusta que le abracen ni se sienten encima suya.

Vaya, vaya 😎😎 Cata de drogas y su guía eloy preparados para la exhibición del día del patrón 🐾💙💙 con @policianacionalBueno binomio están hechos, y seguro que lo han hecho genial 💪💪#Héroesde4patas #Adoptaunjubilado pic.twitter.com/M6ec0kMIBA — Héroes de 4 Patas (@heroesde4patas) October 3, 2023

Está perfecto de salud, es muy cariñoso y le encanta que estén pendiente de él y le toquen. Si le dan una oportunidad se convertirá en el mejor amigo de sus dueños, según aseguran desde la asociación, que ha facilitado un correo para quienes estén interesados en la adopción: info@heroesde4patas.org.