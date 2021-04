Compassion in World Farming celebra el apoyo de la Eurocámara a la iniciativa para prohibir jaulas en granjas

La organización Compassion in World Farming ha celebrado el apoyo mostrado este jueves en la Eurocámara a la iniciativa ciudadana para promover el fin del uso de las jaulas en granjas y valora que ha sido "muy bien recibida" por los tres comisarios europeos que han asistido al debate.

Para la ONG la audiencia pública ha marcado un "hito" para las iniciativas ciudadanas que ahora se abre a un periodo previo a la respuesta oficial de la Comisión Europea en los próximos meses.

"La UE afirma ser líder en bienestar animal, pero cada año condena a más de 300 millones de animales de granja a una vida de miseria en jaulas estrechas. Esta práctica desfasada es cruel y completamente innecesaria, ya que los sistemas viables sin jaulas no solo existen, sino que también se utilizan en algunas partes de la UE ", dijo Olga Kikou, la directora de la oficina europea de Compassion in World Farming y una de las ciudadanas que lideran la ICE End the Cage Age y que ha defendido la iniciativa en el debate.

En su intervención ha destacado que "varios" estados miembros y empresas pioneras han liderado el camino en el abandono de las jaulas. Por eso, ha defendido que ahora es el momento para que el resto de la UE se ponga al día y ha pedido a la Comisión Europea que proponga una eliminación gradual de las jaulas en la agricultura mediante una revisión de la Directiva de 1998 sobre la protección de los animales de granja.

Por su parte, el profesor emérito de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, Bo Algers, ha asegurado que la ley de la UE para los animales de granja está"increíblemente desactualizada" ya que desde 1998, cuando la UE adoptó su Directiva sobre la protección de los animales de granja, la producción de la ciencia del bienestar animal se ha multiplicado por diez de media.

"Hoy en día, comprendemos mucho mejor cómo los factores físicos, fisiológicos y psicológicos se relacionan con el bienestar animal. Una amplia gama de necesidades etológicas específicas de la especie no se proporcionan, o no se pueden proporcionar, en una jaula, ya sea enriquecida o no. Ahora está muy claro que las jaulas, debido a sus restricciones físicas y de comportamiento inherentes, no pueden proporcionar un buen bienestar, sin importar qué tan bueno sea el manejo", ha apostillado.

La eurodiputada Eleonora Evi, vicepresidenta del Intergrupo de Bienestar Animal y copresidenta de su grupo de trabajo "libre de jaulas", señaló que muchos eurodiputados han dado voz a los más de 300 millones de animales que cada año, solo en la UE, pasan toda o una parte significativa de sus vidas encerrados en jaulas.