Peligro: Un puma se pasea libremente por las calles de San Francisco

Las autoridades de San Francisco (California, EE.UU.) alertaron este miércoles a los residentes ante la presencia de un puma que ha sido avistado en varias ocasiones durante las últimas horas paseando libremente por las calles de la ciudad.

"Si se encuentran con el puma, traten de aparentar que son tan grandes como sea posible, no se giren de espaldas a él, protejan a los niños y no corran", publicó en su cuenta de Twitter la concejala del Ayuntamiento Hillary Ronen.

Mountain Lion Update: There were 2 unconfirmed sightings last night. According to Cal Fish & Wildlife 🦁 was still in Bernal as of 3am. Animal Control Officers were on scene.The 🦁 is about 2 yrs old & 100 pounds. Do not expect any movement before nighttime as 🦁 is nocturnal.