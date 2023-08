El hombre que pagó 14000 euros para convertirse en perro responde a las críticas recibididas: "Este es mi hobby"

Hace tan solo unos días difundíamos la noticia de un influencer japonés que había cumplido su sueño de convertirse en un perro. Lo consiguió hace un año tras pagar 14000 euros a una empresa especialista en disfraces llamada Zeppet donde crearon un traje hiperrealista de un collie de pelo largo cuya piel y pelo es sintético.

El influencer de nombre "Toco" subió hace unas semanas un vídeo que había grabado junto a un programa de televisión alemán meses antes. Sus vídeos han sido vistos por millones de personas en todo el mundo, pero en el momento que hizo público su "primer paseo como perro" recibió numerosas críticas. Algunos consideran que es algo absurdo mientras que otros se han aficionado a su canal de youtube "quiero ser un animal".

Pero ahora Toco ha decidido romper su silencio para enfrentarse aquellos que lo atacan por "convertirse en un collie de pelo largo" y demostrar así que no está a favor del "bullying en redes sociales": "Estoy triste de que la gente pueda pensar eso. Me encantan los animales y disfruto actuando como un collie. Este es mi hobby, así que continuaré. Me hace feliz a mí y a otras personas también". Con estas palabras, 'Toco', ha defendido su decisión y la libertad de haber querido transicionar, pasando de humano a perro.

A pesar de que su historia se ha popularizado en numerosos países del mundo, Toco no se echa para atrás y seguirá subiendo contenido relacionado con su vida como un animal, asegurando así que nada le va a detener en su empeño y no piensa abandonar su sueño ni dejar que nadie se lo pise. Quizás es este el motivo por el cual Toco nunca ha revelado su verdadera identidad: "No quiero que se conozcan mis pasatiempos ni quiero que se sepa especialmente entre las personas con las que trabajo".