Líderes en sostenibilidad

La sostenibilidad no es un concepto vacío para Fresón de Palos. En cuanto al uso del agua, a través del módulo de GlobalGAP: SPRING garantizan que el 100 % de sus socios hace un uso sostenible de los recursos hídricos aplicando, de manera eficaz, un programa sostenible de riego que minimiza la huella hídrica.

Por otra parte, trabajan de forma continua por la disminución del uso de plásticos de invernadero en las fincas de sus socios (más de un 30 % en las últimas dos campañas) y la reducción de plásticos en sus envases. Otra línea clave de su sostenibilidad es la gestión de residuos. Tanto en el campo como en sus centros de producción gestionamos los residuos utilizados durante el ciclo de cultivo, dándoles una segunda vida a través de una estrategia de economía circular.

Sin duda, explican desde Fresón de Palos, "una estrategia que va a marcar nuestro presente y futuro sostenible es el control biológico. Es el método prioritario de control de plagas de la cooperativa, con el objetivo de evitar los tratamientos con plaguicidas de origen químico cumpliendo con las exigencias de la Unión Europea de 2030. Gracias a nuestra alianza con Koppert, garantizamos esta estrategia".

Por supuesto, sin olvidarnos de que su modelo de negocio es social cooperativo a través de la integración de productores agrícolas: "Fomentamos y supervisamos las buenas prácticas sociales en el campo a través de GRASP y el PRELSI". Y, por último, son sostenibles gracias a la gestión de recursos. "Gracias a un diseño sostenible de nuestros centros de producción hemos minimizado el impacto medioambiental, logrando producir energía verde y reduciendo nuestro impacto en la huella de carbono", aclaran desde la compañía.

–En Fresón de Palos se cultiva mimando cada detalle. ¿Cómo es la línea a seguir, en el día a día de la empresa, en materia de sostenibilidad?

–Efectivamente cultivamos mimando cada detalle. Nuestras campañas se inician con la obtención de más de 70 millones de plantas de fresón que son producidas en nuestros propios viveros de más de 300 hectáreas. La planta del fresón requiere estar expuesta, de forma regular, a bajas temperaturas para que, posteriormente, pueda aportar una fructificación de calidad. Es por ello por lo que, contamos con extensos viveros en zonas más altas concretamente en Ávila y Segovia. Unas plantas con la máxima calidad certificada, que suponen una garantía para las posteriores etapas de la cadena de producción.

Además de desarrollar un estudio y llevar un constante seguimiento de los diferentes programas varietales en nuestros campos de ensayo, participamos en programas de desarrollo e investigación técnico-científica. Una incesante búsqueda de nuevos avances que nos permita seguir obteniendo las plantas que mejor se adapten, en cada momento, a los requerimientos de nuestros clientes en los distintos mercados y al cambio climático, todo ello cuidando siempre la rentabilidad de nuestros socios.

Una vez que las plantas están en el momento óptimo, se trasladan a Palos de la Frontera y se plantan en un entorno privilegiado. Un enclave dominado por parajes naturales y rodeado por la campiña, las marismas y la costa del océano Atlántico. En este paraíso natural cultivamos más de 1.300 hectáreas de tierras arenosas con unas condiciones del terreno que, unidas a nuestro suave clima y a nuestra excelente calidad de agua, constituyen unas características únicas para el cultivo de fresas a nivel mundial que hacen que nuestras fresas sean inigualables por su calidad, sabor, color y tamaño.

Durante todo el proceso de cultivo y, hasta el momento de la recolección, nuestros agricultores cuentan con el asesoramiento y el meticuloso control de un completo departamento técnico que, además de contar con un experto equipo de profesionales, dispone de las más avanzadas herramientas.

–Uno de los aspectos más importantes y más en Andalucía es el uso del agua...

–Desde Fresón de Palos estamos llevando a cabo distintos proyectos que permitan hacer un uso sostenible de los recursos hídricos aplicando, de manera eficaz, un programa sostenible de riego que minimiza nuestra huella hídrica. Entre ellos destacan: sondas de humedad y sensores, reducción del consumo de agua en riego agrícola, SPRING (Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use) y recirculación del agua.

–Otra de las apuestas es la internacionalización ¿verdad?

–Recientemente hemos sido galardonados con el Premio Alas Trayectoria Internacional y el premio a la internalización de la Revista Andalucía Económica: un reconocimiento que resalta la importancia a tantos años de esfuerzo y trabajo de varias generaciones de socios de la cooperativa Fresón de Palos. Llevamos nuestros fresones, arándanos, frambuesas y moras por más de 23 países y tenemos previsión por expandir la marca en más países europeos y asiáticos. Para Fresón de Palos es un honor ser el líder en producción de fresas a nivel europeo.

–En este contexto de incertidumbre, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Fresón de Palos?

–El principal problema al que nos enfrentamos en esta próxima campaña es la reducción de las dotaciones de agua debido a la falta de infraestructuras hídricas para la provincia de Huelva, que se acrecientan en momentos de sequía como los que nos encontramos. Además, la subida de precios de las materias primas y del coste de la mano de obra, la incertidumbre sobre el consumo y la búsqueda de nuevas variedades que se adapten mejor a la situación climática actual, centran los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años.

A pesar de que nuestros clientes nos han acompañado parcialmente en la subida de precios en esta campaña, esta sensibilización no compensa la subida generalizada de costes, cartón, plásticos, madera, productos fitosanitarios, hierros, electricidad, combustible, mano de obra que hemos sufrido. Esta situación provoca mucha incertidumbre de cara a futuras campañas, de nuevo, dado que ha provocado una bajada en la rentabilidad de nuestros agricultores. Es, sin duda, un contexto de incertidumbre, que va a marcar al sector agrario en los próximos años y para el cual pedimos el compromiso de todos los agentes involucrados, desde los que participan en la cadena de distribución, a las instituciones y, por supuesto, a las administraciones públicas.

Por otro lado, y como mencionábamos anteriormente, la sostenibilidad para Fresón de Palos no es un concepto vacío, al que acudir como pura herramienta de marketing. Desde hace unos años, contamos con una línea de packaging que llamada 'Fresón Sostenible', marca registrada en seis idiomas con la que comercializamos fruta en un envase biodegradable.

Este es nuestro compromiso con una actividad responsable con el medio ambiente y con el entorno que nos rodea, pero no es ni mucho menos la única en este ámbito. Además de toda la gama de envases sostenibles con la que contamos, es especialmente destacable las innovaciones en los campos de nuestros socios por un uso más eficiente de los recursos, por ejemplo, para disminuir el consumo de agua y aumentar el uso de energías renovables.

Trabajamos también para valorizar el 100 % de los residuos que generamos, consiguiendo de este modo economía circular. Siguiendo esta línea y totalmente alineados con los objetivos y metas de desarrollo sostenibles enmarcados en la agenda 2030 de las Naciones Unidas, nos hemos marcado como objetivo a medio plazo, llegar a los 23 países de exportación con los que trabajamos con una logística más sostenible y proyectos de kilómetro cero.