“Incrementar la eficiencia hídrica en este contexto es una prioridad”

HIDRALIA es una empresa medioambiental andaluza, especialista en la gestión del ciclo integral del agua, que presta sus servicios a más de 1,3 millones de personas en 54 municipios. Su gestión se basa en la excelencia operativa, la innovación tecnológica y el cuidado del medio ambiente, garantizando el suministro de agua de calidad a sus usuarios, además de la devolución del recurso al medio natural en las mejores condiciones posibles, apostando firmemente por una economía circular en todos sus procesos.

La compañía entiende su proyecto de futuro desde la necesaria colaboración público-privada y el compromiso con los ciudadanos, sobre la base de la sostenibilidad, la innovación abierta, la acción social y la digitalización del ciclo integral del agua y los servicios ambientales, contribuyendo así al desarrollo de las ciudades y territorios donde está presente y a la mejora del bienestar de las personas, de su entorno y del medio ambiente. Para contarnos más cosas hablamos con su consejero delegado en esta entrevista.

–¿Cuáles son los principales hitos que ha alcanzado la empresa durante este año?

–En el actual contexto de cambio climático y pertinaz sequía que afecta especialmente a Andalucía, conseguir la eficiencia hídrica y garantizar un abastecimiento de calidad en las ciudades en las que gestionamos el ciclo del agua es una prioridad. En esta línea, gracias a la transformación digital, hemos conseguido tasas de eficiencia muy altas que nos han permitido aprovechar mejor el recurso y, a pesar del recorte de aportaciones derivado de la sequía, no hemos tenido que realizar cortes nocturnos recurrentes a la población como está pasando en otros municipios andaluces. Continuamos impulsando la regeneración del agua como elemento fundamental para paliar el déficit hídrico actual, poniendo en servicio recursos no convencionales, apostando por la economía circular y la reutilización. En paralelo, venimos fomentando la autosuficiencia energética. Por ejemplo, ya generamos más de 11 GWh al año de energía verde. Y lo más importante, es que todos estos hitos no se centran solo en la eficiencia, sino que van dirigidos a aumentar la resiliencia de los municipios para convertirlos en ciudades inteligentes y sostenibles.

Queremos ser tractores para conseguir que las ciudades puedan dar una respuesta eficaz a los retos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, para lograrlo, estamos continuamente innovando y escuchando a los ciudadanos. Las alianzas con la sociedad, con la puesta en marcha de planes estratégicos globales, a través de pactos sociales, han sido, y siguen siendo, una importante hoja de ruta para conseguir, entre todos, la transición ecológica de las ciudades.

Autosuficiencia “Ya generamos más de 11 GWh al año de energía verde”, destaca como hito el directivo de Hidralia

–Según se desprende de sus palabras, la innovación y la transformación digital, tienen que ser uno de los factores clave en cualquier empresa. ¿De qué forma lleva a cabo Hidralia esta apuesta?

–Nuestro ejemplo de mayor éxito en este sentido es Dinapsis, donde se integran lastecnologías más avanzadas con el fin de optimizar la gestión operativa del ciclo integral del agua 24x7 y donde disponemos de soluciones para la adaptación al cambio climático y la mejora de la resiliencia urbana. Los servicios digitales permiten la digitalización de los principales procesos operativos, desde la captura de datos hasta la visualización, la analítica, la monitorización en continuo y el control remoto, garantizando en todo momento la ciberseguridad de las operaciones.

En estos servicios, que permiten optimizar todos los procesos clave, se incorporan algoritmos basados en inteligencia artificial, y gracias a los servicios de resiliencia urbana, se pueden optimizar las respuestas de las ciudades ante nuevos retos y ofrecer soluciones específicas a problemas concretos de cada municipio, ofreciendo información en tiempo real, análisis de datos, diagnóstico y evaluación. Y esta transformación digital siempre va avanzando, siempre hay nuevos retos que afrontar, nuevas soluciones donde la innovación y los proyectos de investigación se incorporan de manera continua, para poder aportar nuevas soluciones que consigan mejorar los servicios y la vida en las ciudades y territorios.

–El año 2023 está siendo decisivo para el agua y todos los sectores se están viendo afectados por la falta de este recurso, especialmente, el agrícola. ¿Cree que peligra el abastecimiento de agua en las ciudades andaluzas?

Impulso “Queremos ser tractores para que las ciudades den una respuesta eficaz a los retos del cambio climático”

–Todos sabemos que el agua es un recurso esencial y finito, del que dependen todos los ámbitos de la vida y de cualquier actividad socioeconómica. Por eso, en primer lugar, no se puede desperdiciar ni una gota desde su captación hasta su devolución al medio natural. En este proceso, disponer de información holística e integrada en tiempo real es fundamental, y aquí es donde la digitalización es la clave para conseguir la eficiencia global de los sistemas. En segundo lugar, debemos seguir impulsando la incorporación de recursos no convencionales como el agua regenerada que ya hemos comentado o la desalación. Por último, debemos apostar por la aplicación de procesos más innovadores como la recarga gestionada de acuíferos, que nos permite no desperdiciar agua en momentos de abundancia y almacenarla en estos depósitos naturales para cuando sea necesaria.

En estos momentos todos somos conscientes de la situación, hay consenso en las soluciones y hay planes establecidos a corto, medio y largo plazo… solo tenemos que ejecutarlos e invertir en las infraestructuras del ciclo integral del agua. Volviendo a la pregunta concreta, ya hay muchos municipios con problemas de abastecimiento, y si sigue sin llover, los problemas continuarán y se agravarán. Por ello, hay que insistir en la necesidad de ejecutar lo planificado y no olvidar. Hay que continuar el camino que se está recorriendo y apostar por el cuidado del agua, aun cuando comiencen las esperadas lluvias previstas para este otoño. Porque no serán suficientes para paliar 5 años de sequía y, aunque lo fueran, la sequía siempre vuelve.

–El agua regenerada se alza como una alternativa para paliar la escasez, así como la apuesta por las desaladoras. ¿Qué papel juega Hidralia en este sentido?

–El agua desalada, así como la regenerada son dos fuentes de suministro alternativo que pueden aliviar la situación de escasez. Por ejemplo, la importante inversión en las infraestructuras que han conseguido llevar el agua desalada a distintos municipios de Almería como Roquetas de Mar, ha paliado en parte la presión al que está sometido el acuífero del poniente almeriense. Por otra parte, el agua regenerada es una de nuestras grandes apuestas, ya que resulta más sostenible y asequible respecto al agua desalada y, por tanto, considero que debemos darle prioridad siempre que sea posible.

En este sentido, y yendo un poco más allá en el concepto, nuestras depuradoras se están transformando en ecofactorías, donde no solo se pueda reutilizar el cien por cien del agua tratada en otros usos, sino también el resto de recursos generados como subproductos del proceso de depuración, así como la producción de energía verde derivada del biogás generado en su tratamiento. Hablamos de una verdadera economía circular, de liderar un verdadero cambio de paradigma que debe implantarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales, y estamos demostrando ya que esto es posible.

Estrés hídrico “El principal reto a corto y medio plazo es la sequía. Queremos ser parte de las soluciones”

–¿Cree que los andaluces ‘pensamos en verde’, que tenemos conciencia de sostenibilidad?

–Sí, sin lugar a dudas. Sobre todo en lo que respecta al agua. La sequía es algo que los andaluces tenemos presente y aunque siempre se puede hacer más, siempre se ha tenido conciencia de la importancia de este recurso natural y de su cuidado. El camino de las ciudades hacia la sostenibilidad y las medidas seguidas en estos últimos años por muchos de sus ayuntamientos, también han ayudado a seguir aumentando la conciencia medioambiental de los ciudadanos.

–¿Cuál es el horizonte de Hidralia de cara a los próximos años?

–Seguir avanzando. No nos ponemos horizontes, sino retos a superar en el camino a la sostenibilidad del ciclo integral de agua y para que las ciudades sean resilientes frente a los efectos adversos del cambio climático. El principal reto a corto y medio plazo es la sequía. Tenemos experiencia, tecnología y soluciones, y estamos trabajando conjuntamente con las administraciones para contribuir y ser parte de las soluciones. Otro reto a medio plazo es conseguir la descarbonización de nuestra actividad, mantener la neutralidad climática conseguida en estos años y aumentar la autosuficiencia energética de nuestras plantas. Retos ambiciosos, que requieren de proyectos demostrativos que sirvan de escaparate para catalizar los cambios necesarios. Tenemos mucho trabajo por delante, pero saber que será altamente beneficioso para todos, nos da aliento en el día a día.