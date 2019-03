MotoGP arranca y un jerezano manda

Uno de los nombres que más sonarán estos días es el de Marc Márquez y, muy especialmente, en la ciudad de Doha donde arranca el Mundial de MotoGP 2019. Pero no se equivoquen, puede que el piloto de Cervera tenga reñida competencia por ser el que más suena en Catar con el jerezano Juan Baquero, director del circuito de Losail, que está al frente de los 1.500 trabajadores que harán posible el éxito de un Gran Premio en el desierto y bajo luz de los focos.

–Cuatro años dirigiendo este trazado catarí, ¿el tiempo se le ha pasado volando, como les ocurre a los pilotos sobre el asfalto?

–No lo había pensado pero sí, cuatro grandes premios ya en Catar. Para mi ha transcurrido muy rápido, debe ser cierta esa afirmación de que cuando estás disfrutando con tu trabajo el tiempo pasa volando.

–¿Qué destaca de lo que ha hecho hasta ahora en circuito de Losail?

–Cuando llegué en 2016, desde el gobierno me marcaron tres objetivos fundamentales: ordenar y profesionalizar la gestión del circuito, promocionar los deportes del motor aumentando tanto el uso de las instalaciones como la participación de la ciudadanía en las actividades del trazado y trabajar en un proyecto para su futuro. A día de hoy, puedo decir que los tres objetivos están cumplidos a un 90%. Además del equipo humano que se ha ido creando a lo largo de estos años y del sistema informático puesto en marcha, los datos hablan por si solos: hemos incrementado desde 2016 un 45% el número de actividades realizadas en Losail, desde las 185 que se realizaron en 2015 hasta las 269 que albergamos en 2018. Al mismo tiempo, hemos incrementado nuestra ocupación un 51%, desde 95 días en 2015 a más de 200 días al año. Si tenemos en cuenta los días que por razones meteorológicas no podemos utilizar la instalación, tenemos una ocupación de un 89%. Asimismo, la participación en nuestros eventos se ha incrementado en mas de un 40%. Finalmente, el gobierno ha aprobado nuestro Master Plan para el Circuito, cuya inversión se inicia este año 2019 y se extenderá a lo largo de los próximos 3 años.

–¿Qué está haciendo actualmente en el trazado de Catar y qué le queda por hacer?

–Quizá el proyecto más ilusionante sea la Academia, tanto por la masiva e inesperada respuesta de los chavales como por el proyecto de futuro para ellos que se esta construyendo. Se trata de un proyecto compartido con Dorna y Aspire Academy como socios. Cuando abrimos la inscripción esperábamos tener unos 25 alumnos y recibimos más de 200 solicitudes de inscripción, no tuvimos más remedio que limitar el número de inscritos. Hoy tenemos más de 75 niños y niñas de 19 nacionalidades diferentes entre los 6 y los 16 años, con la 'batuta' deportiva de José Luis Cardoso. Tenemos una escuela para adultos con más de 60 hombres y 20 mujeres. También hay un proyecto que se inicia este año conjuntamente con la Federación Catarí para tener un equipo en el Campeonato de España de Velocidad con un mínimo inicial de 4 pilotos, que iremos incrementando en el futuro. Lo que me queda por hacer es, fundamentalmente, cerrar ese 10% para conseguir la totalidad de los objetivos y velar por la puesta en marcha de las nuevas inversiones en el Circuito que iniciamos este año y cuyo Valor Añadido fundamental es la creación de la que será sin duda la mejor Academia para de Deportes del Motor del Mundo en cuanto a instalaciones.

–Ha tenido adversidades como lluvias torrenciales en el desierto, pero todo lo ha superado con éxito. Tanto es así que la primera vez que el Emir de Catar visitó el circuito (inaugurado en 2003) fue el pasado año con usted al frente. ¿Se valora lo que usted hace por Losail?

–En mi opinión, no se trata de lo que yo haga sino del trabajo de todo el equipo que trabaja en el proyecto. A nivel personal me siento muy valorado tanto por mis jefes directos en el consejo de administración como por parte del Gobierno de Catar.

–Hay quien afirma que usted podría volver a dirigir el Circuito de Jerez -lo hizo hasta 2016- ahora que culminan sus cuatro años de excelencia. ¿Se lo plantea?

–Como he dicho muchas veces, no cierro ninguna puerta. Ese es un tema que no depende solo de lo que yo quiera. Lo que sí es cierto es que en este proyecto de Catar estoy muy muy a gusto.

–El circuito de Losail es el único del mundo con carrera nocturna y el que pone en marcha el Mundial, una responsabilidad enorme ¿Le da tiempo a ver las carreras o las disfruta después en diferido?

–Ya desde que estaba en el Circuito de Jerez nunca me daba tiempo a disfrutar de la carreras y aquí no es diferente. Hay que estar atento a todo lo que el espectador no ve y que hace posible que otros disfruten del espectáculo. Es un poco como en la hostelería, cuando los demás disfrutan tú estas trabajando. Aunque debo decir que disfruto del fin de semana de carreras de otra forma.

–Desde que usted llegó a Losail, MotoGP ha tenido dos victorias españolas (Lorenzo y Viñales), pero no la de Márquez que curiosamente fue campeón en esos tres años ¿A la cuarta será la vencida y subirá a lo más alto en el desierto como ya hizo en 2014?

–Marc, a día de hoy, es el número uno del mundo. Aunque no llega en las mejores condiciones y Losail no es un circuito propicio para Honda, no seré yo quien lo descarte para el triunfo. Es lo que tienen los cracks.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.