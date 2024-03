El nuevo ID. 7, el presente de la movilidad eléctrica en España

La noche se vistió de electricidad y emoción en las instalaciones de Gilauto, donde se celebró un evento único para presentar la última joya de Volkswagen: el ID.7. Bajo un cielo iluminado de azul, más de 120 invitados, entre ellos clientes, representantes institucionales, medios de comunicación y empresarios de toda la provincia granadina, se congregaron para ser testigos de esta experiencia electrizante.

Con un escenario que rivalizaba con los platós de televisión más espectaculares, José Manuel Puerta, líder de Gilauto, y Javier F. Urbano, director de Posventa, dieron inicio a la velada. El ritmo enérgico del grupo musical Los Pelirrojos acompañó cada momento del evento, mientras que Cristina Gil, gerente de Gilauto, destacó la importancia de fusionar los conceptos de movilidad y sostenibilidad en el corazón de la estrategia Way to Zero de Volkswagen.

Cristina compartió datos reveladores sobre el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en España, subrayando la necesidad de seguir avanzando hacia un futuro más limpio y sostenible.

José Manuel y Javier, junto con Francisco Sánchez, director del departamento de vehículos de ocasión, arrojaron luz sobre el complejo mundo de las etiquetas medioambientales y las normativas que las rigen. En un esfuerzo por clarificar este tema, explicaron los diferentes tipos de etiquetas y qué vehículos se ven afectados por cada una de ellas. Desde los vehículos más antiguos hasta los modelos más innovadores de Volkswagen, se trazó un camino hacia la comprensión de las regulaciones actuales.

El punto culminante de la noche llegó con la presentación del ID.7, que hizo su entrada triunfal en el escenario, desencadenando un estallido de emoción entre el público. Diego Gómez y Antonio Fresneda, expertos en Digitalización y Movilidad de Gilauto, se sentaron frente al público para revelar los secretos y virtudes del nuevo modelo. Desde su diseño innovador hasta su asombrosa autonomía y tiempos de carga rápidos, cada detalle del ID.7 fue meticulosamente explorado y celebrado.

José Garrido, técnico especializado en alto voltaje, ofreció una visión única sobre la tecnología detrás de las baterías que alimentan estos vehículos, destacando los esfuerzos de Volkswagen en el reciclaje y reutilización de materiales para minimizar su impacto ambiental. Con un énfasis en la transparencia y la sostenibilidad, se revelaron los esfuerzos de la empresa por mantener un ciclo de vida responsable para sus productos.

Diego Gómez compartió algunas de las características tecnológicas más sorprendentes del ID.7, incluido su innovador sistema de realidad aumentada y su asistente de voz IDA, que permite una interacción más fluida y natural con el vehículo. Desde el control de la climatización hasta el entretenimiento a bordo, el ID.7 se presenta como un pionero en la integración de la tecnología en la experiencia de conducción.

Antes de despedirse, Miguel Sánchez, director de Ventas de Gilauto, destacó la competitividad de Volkswagen en el mercado de vehículos eléctricos, ofreciendo una amplia gama de modelos a precios atractivos. Con una política de precios agresiva y una dedicación continua a la innovación y la sostenibilidad, Volkswagen se posiciona como un líder en la industria automotriz del futuro.

El evento concluyó con el tradicional selfie de grupo, capturando el espíritu de emoción y anticipación que rodeaba al nuevo ID.7. En un mundo que busca alternativas más limpias y sostenibles, Volkswagen se destaca como un pionero en la conducción eléctrica, comprometido con un futuro más brillante para todos.

Las instalaciones de Gilauto, ubicadas en Ctra. de Jaén, 12, Pulianas, Granada, siguen siendo un punto de referencia para aquellos que buscan lo último en tecnología automotriz. Su compromiso con la excelencia y la innovación continúa atrayendo a clientes de toda la región.