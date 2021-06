Nuevo Peugeot 208: a la medida de la ciudad

El Nuevo Peugeot 208 es una apuesta por la libertad de movimientos, tanto en ciudad como en carretera, y las prestaciones sostenibles. El Peugeot e-208, estrena una cadena de tracción eléctrica con una autonomía de hasta 340 Km, todo un referente en su categoría. Estéticamente, apuesta por una línea dinámica que le distingue de sus rivales.

Cuenta, con las funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, gestionadas desde un puesto de conducción, el nuevo Peugeot i-Cockpit® con un cuadro de instrumentos elevado 3D. La máxima seguridad está garantizada con su gama de funciones de ayuda a la conducción, que abre la vía a la conducción semi-autónoma.

Además, cuenta con control de crucero adaptativo con función Stop & Go, con instrucciones ajustables de distancia de seguridad, Lane Position Assist (LPA), que mantiene la posición del vehículo, elegida por el conductor, en la vía de circulación, Full Park Assist con función perimétrica Flankguard, freno automático de emergencia de última generación y alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección de trayectoria desde 65 Km/h, entre otros.

El Peugeot e-208 encarna una nueva visión de la movilidad sostenible, en la que la el que el cliente puede elegir una alternativa “cero emisiones” sin necesidad de sacrificar aspectos importantes como la línea de su vehículo, su habitabilidad o el placer de conducir. Con un confort único, que se disfruta sin ruido y sin vibraciones, la versión eléctrica del Nuevo 208 entrega 100 Kw (136 CV) de potencia y presenta datos de aceleración que tienen poco que envidiar a los de un deportivo: puede pasar de 0 Km/h a 100 Km/h en 8,1 segundos.

Además, ofrece conducción “a la carta”, con tres modos que pueden elegirse en todo momento, dependiendo de las circunstancias o el estado de ánimo del conductor. El modo “Eco” da la máxima prioridad a la autonomía que, en el Peugeot e-208, puede alcanzar los 340 Km WLTP. Por su parte, el modo “Sport” maximiza las prestaciones y las sensaciones, mientras que el modo “Normal” está pensado para un uso diario con un alto nivel de confort.

Motorización

Por otra parte, la gama de motores de combustión interna del Nuevo Peugeot 208 destaca por ofrecer múltiples alternativas con dos rasgos en común: eficiencia y altas prestaciones. Tanto las motorizaciones gasolina como la diésel BlueHDi 100 6v cumplen con la exigente normativa Euro 6.d y con las condiciones para ser clasificadas con el distintivo “C” de la Dirección General de Tráfico.

El abanico de propulsores de gasolina está formado por los motores PureTech 75, PureTech 100 y PureTech 130. Todos ellos comparten 1.2 litros de cilindrada y una estructura de tres cilindros. En primicia en el segmento, los PureTech 100 y 130 pueden estar asociados a la caja de cambios automática EAT 8.

Varios acabados

En cuanto a los acabados, el Like es el más sencillo de la gama, pero su nivel de equipamiento no es el propio de una“versión básica”. Así, el Peugeot 208 Like cuenta con un elenco completo de funciones de ayuda a la conducción, entre las que destacan el reconocimiento de señales de límite y recomendación de velocidad, la alerta activa de cambio involuntario de carril, el frenado automático de emergencia, el regulador y limitador de velocidad y el detector de neumáticos poco inflados.

También cuenta con acabado Active, que incorpora detalles como las luces diurnas LED, faros halógenos, volante de cuero, o radio digital Bluetooth con pantalla táctil de 7” y cuadro de instrumentos analógico, así como el acabado Active Pack o el Allure, que aumenta las prestaciones con el Allure Pack.

Para ir más allá, el acabado GT Pack representa el tope de la gama. Incorpora ruedas con llantas de aleación Bronx bitono de 17”, acceso y arranque, asientos delanteros calefactados con tapicería de Alcantara® con pespuntes verde Adamite.