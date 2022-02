Tesla lanza un nuevo accesorio para el coche que no te podrás creer

Elon Musk, líder y uno de los artífices del mundo Tesla, afirmó que gasta su tiempo en "resolver problemas de ingeniería". Pues bien, nada más lejos de la realidad. La empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, ha anunciado la incorporación a sus automóviles eléctricos de 'TeslaMic', un pack de karaoke para cantar o dar el cante por la friolera cantidad de 167 euros.

Está claro que Tesla es una de esas compañías que crean tendencia y toda innovación que sale a la luz y lleva su firma se convierte en una necesidad vital para las corrientes más vanguardistas. 'TeslaMic' ha sido presentado junto a la nueva actualización del software de Tesla que, entre otros atributos tecnológicos, añade esta plataforma de Karaoke llamada Leishi KTV.

Vehículos como sinónimo de lugar de ocio

Cybertruck, el Semi y el Roadster son algunos de los modelos que Tesla empezará a entregar este año, modelos que podrán contar con esta interfaz de entretenimiento que hará de los atascos un auténtico "espectáculo" sonoro de gritos, pitidos, desesperación y, ahora, grandes éxitos del panorama musical.

A través del micrófono del automóvil, que cuenta con amplias características como chip de procesamiento DSP, tecnología antisilbidos, diseño de captación supercardioide o múltiples modos de sonido integrados, los pasajeros podrán integrar en el espacio los dos micrófonos de los que consta el kit y cantar durante, aproximadamente, las 10 horas de autonomía que alberga.

Como no podía ser de otra manera, el Karaoke de Tesla ha sido todo un éxito en China, un país que no puede vivir sin esta práctica. Aunque no se sabe con seguridad la acogida que tendrá este nuevo pack en el resto de países y continentes, lo que sí es cierto es que Tesla no para de investigar nuevos mercados y dar rienda suelta a la imaginación de sus creadores para convertir sus vehículos en auténticos centros de ocio.

"Calentando motores" para el robot inteligente

Si la fama de Tesla se debe a las bondades de sus vehículos, ahora quiere centrarse en su robot inteligente. Es más, la compañía destinará gran parte de su presupuesto para el desarrollo del Tesla Bot, un humanoide que estará listo antes de que finalice 2022.

Para Elon Musk, "la base de la economía es el trabajo y la mano de obra es puro capital". Por tanto, los trabajadores no deben faltar. En definitiva, nos encaminamos a un mundo en el que trabajarán las máquinas y se enriquecerán los mismos. Mientras tanto nosotros, cantando.