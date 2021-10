Ver un intermitente encenderse es cada vez más difícil y tiene sanción

Velocidad, distancia de seguridad, cinturones, (no) uso de móviles, dominio de los carriles y uso de los intermitentes. Varios son los aspectos indispensables a la hora de ponernos al volante de un vehículo. Cuando circulamos por una carretera debemos ser conscientes de que el resto de elementos que se desplazan por la vía no nos leen el pensamiento y es fundamental señalizar con la suficiente antelación cada uno de los movimientos que tenemos pensado realizar. No vale con que lo sepas tú. Lo tienen que saber todos. Y la dura realidad es que ver un intermitente encenderse es cada vez más difícil, tal y como refleja el observatorio sobre el comportamiento de los conductores en la red de Autopistas durante la pandemia COVID-19, que determina que el 74% de los vehículos no señaliza con el intermitente los adelantamientos, por ejemplo.

El código de circulación lo señala claramente. Estamos obligados a señalizar los cambios de carril y maniobras al resto de los conductores. Para girar, para cambiar de carril, de dirección, de sentido, para adelantar, para hacer una parada… Activar los intermitentes constituye la única forma que hay para comunicar al resto de automovilistas de nuestras intenciones, por lo que es vital su activación para evitar un accidente. Y en el caso de no hacerlo, o hacerlo de forma incorrecta, nos exponemos a una multa. De 200 euros si no empleamos los intermitentes y de 80 euros en el caso de que señalicemos mal o nos equivoquemos a la hora de indicar hacia dónde vamos a desplazar el vehículo, lanzando mensajes contradictorios al resto de conductores.

Tampoco vale comenzar un adelantamiento y cuando ya nos disponemos a volver de nuestra maniobra express poner el intermitente de 'tapadillo'. ¿Y si se nos estropean los intermitentes durante el viaje? Lo primero es arreglarlos a la mayor brevedad posible. En el caso de no ser posible, el conductor debe avisar de sus movimientos con el brazo izquierdo, al más puro estilo ciclista.

Cuándo usar el intermitente

Una vez asimilado que el intermitente hay que accionarlo con el tiempo suficiente y siempre con unas normas básicas de seguridad pasamos a analizar los casos concretos en los que hay que usarlo cuando estemos al mando del vehículo, tal y como dicta la norma: