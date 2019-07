Barcelona estudia poner un peaje de entrada a la ciudad para los vehículos más contaminantes

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sostenido este miércoles que se deberán estudiar medidas adicionales a las restricciones a los vehículos más contaminantes en función de su efectividad, entre las que ha planteado un peaje en la ciudad, como proponen entidades.

Los vehículos más contaminantes -los que no disponen de etiqueta de la DGT- no podrán circular a partir de enero de 2020, y se deberá analizar si la reducción de la contaminación es suficiente a los seis meses: "Tal vez no será suficiente, y efectivamente tenemos que estudiar otras medidas, como el peaje", ha dicho en una entrevista de TV3.

La del peaje es una de las propuestas que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa si la reducción de la contaminación no se considera suficiente con las restricciones a los vehículos más contaminantes, que se complementará con otras medidas que ya se promueven, como la mejora del transporte público, la creación de 'supermanzanas' y el fomento de la bicicleta, ha señalado.

Ha recordado que la mejora de la calidad del aire requiere la colaboración del resto de administraciones, también en ámbitos como el de infraestructuras como el Puerto y el Aeropuerto Barcelona-El Prat, que cree que no pueden plantear ampliaciones indefinidamente y se debe empezar a "introducir el concepto de límite".

Colau cree que la ciudadanía pide medidas en este sentido y ha advertido de que a su equipo no le "temblará el pulso" para impulsarlas pese a la oposición de algunos 'lobbies', por lo que confrontarán intereses si es necesario, ya que está en juego la salud de la ciudadanía, ha avisado.

Madrid Central no supone más criminalidad

Si hace uso días la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificacaba de "chapuza" Madrid Central y señalaba que esta medida había "matado el Rastro" y "ha aumentado la delincuencia" en las calles que forman parte de este área de bajas emisiones.

Sin embargo, este argumento ha sido rechazado hoy ya que se ha conocido que la tasa de criminalidad en el distrito Centro de la capital ha bajado paulatinamente desde el año 2017 hasta la actualidad y en los seis primeros meses de 2019, con Madrid Central en vigor, el descenso ha sido mayor, con 14,37 infracciones penales por cada mil habitantes, según datos de la Policía Nacional.