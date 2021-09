Vídeo: un ciclista choca contra una moto de Policía haciendo el caballito

Nueva York es una de las diez ciudades más grandes del Mundo. Como tal, lo habitual es que sufra un tráfico intenso, sobre todo en las horas puntas del día, en el que coinciden peatones, con ciclistas, motocicletas, coches particulares y taxistas en una carrera contrarreloj por llegar puntual a tu cita con el colegio, los clientes, el dentista o la última exposición de moda en la ciudad. Nueva York es un hervidero de nacionalidades, en el que se puede ver de todo, también desde el punto de vista de la movilidad. Eso es lo que recordamos cuando los compañeros de SocialDrive nos traen vídeos como el siguiente, en el que un ciclista arrolla a una moto de Policía haciendo el caballito. Increíble pero cierto.

Un ciclista haciendo un caballito arrolla a un Policía en moto🇺🇸 Nueva York pic.twitter.com/sAl1zWwKnW — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 31, 2021

Millones de personas moviéndose por las amplias avenidas de la Gran Manzana, un semáforo que se pone en rojo, un giro inesperado de dirección, un despiste y la moto de un Policía que patrulla la ciudad termina en el suelo tras sufrir el impacto de un trepidante ciclista que pone a prueba su destreza. Se avecina el desastre. Los peatones que observan la escena se mantienen a la espera de la reacción de los compañeros del Policía afectado. Se admiten apuestas. ¿Ciclista a la fuga? ¿Placaje sobre el ciclista moda fútbol americano? ¿Reprimenda enfurecida con amenaza de usar cualquier tipo de arma que lleven encima?

"Suelo ver mucho vídeo en tiktok de ciclistas haciendo el caballito que se chocan contra coches y se dan a la fuga allí en ny, este seguro que no se da a la fuga", apuntaba Sebas como reacción al mensaje por parte de "esta red social de los conductores a tiempo real". "Creo que acaba de buscarse un problema", vaticinaba ÁlvaroMM. ¡Pues no! Calma total, comprensión y el ciclista reanuda la marcha mientras que se escucha un "todo ok" en el agente que había caído al suelo.

La clave la ofrece Raúl de Seco: "Diría que es la policía la que se ha saltado el semáforo. Gente cruzando y eso...". Si nos detenemos a visionar la acción terminamos comprendiendo que está en lo cierto.

¿Qué pasa si choco contra un vehículo de policía?

Y aquí en España, ¿qué pasa entonces si chocamos contra un vehículo de la policía? ¿Y si el vehículo de policía es el que choca con nosotros? En caso de que el culpable sea el policía, tendremos que conseguir testigos que reafirme nuestra declaración. Si el choque se debe a nuestra imprudencia será nuestra aseguradora la que se haga cargo de los daños materiales y personales.

Eso sí debemos tener en cuenta que si el coche de policía va con los dispositivos de emergencia activados y nosotros nos chocamos con ellos, la culpa será nuestra por no haberle cedido el paso, ya que tienen prioridad en cualquier caso. Si el policía no iba en servicio de emergencia, será la aseguradora la que corra con los gastos derivados del accidente.