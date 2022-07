El jefe de inteligencia artificial y conducción autónoma de Tesla presenta su dimisión

Andrej Karpathy, director de Inteligencia Artificial (IA) y del equipo del piloto automático de Tesla, ha anunciado su dimisión este miércoles en su cuenta de Twitter. De esta forma, la compañía de automóviles estadounidense pierde a su máximo ejecutivo responsable de su famoso sistema de conducción autónoma 'Autopilot'.

Karpathy, que se unió a Tesla en 2017, ha dirigido durante cinco años los equipos de visión por computadora, que supervisan la tecnología en el núcleo de 'Autopilot', además de los grupos responsables del etiquetado de datos y la implementación de los rasgos.

"Ha sido un gran placer ayudar a Tesla a alcanzar sus objetivos durante los últimos 5 años y la decisión de separar nuestros caminos ha sido difícil. En este tiempo, Autopilot ha pasado del mantenerse en su carril a recorrer las calles de la ciudad, y espero ver al fuerte equipo continuar con ese impulso", aseguró Karpathy en su tuit de despedida. Como respuesta, el CEO de Tesla, Elon Musk, ha agradecido su aportación a Karpathy y ha asegurado que ha sido "un honor" trabajar con el ejecutivo.

It’s been a great pleasure to help Tesla towards its goals over the last 5 years and a difficult decision to part ways. In that time, Autopilot graduated from lane keeping to city streets and I look forward to seeing the exceptionally strong Autopilot team continue that momentum.