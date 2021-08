¿Cómo eliminar los puntos ciegos cuando conducimos?

Antes de ponernos en marcha cuando nos subimos a un vehículo hay una liturgia sagrada que debemos cumplir a rajatabla. Con mayor o menor celeridad, según la destreza que tengamos y los años que llevemos al volante, siempre es necesario comprobar que, como conductores, nos sentimos plenamente cómodos y seguros antes de emprender nuestro camino. Distancia entre el asiento y los pedales, altura con el techo del habitáculo, inclinación del respaldo, colocación del reposacabezas, estabilidad del volante, llevar un calzado adecuado, ropa cómoda que nos nos oprima o el cinturón de seguridad debidamente abrochado engrosan la lista de checking. También los espejos.

Cada conductor debe encontrar su posición al volante y si es necesario rectificar algún reglaje hay que hacerlo siempre con el vehículo detenido para evitar distracciones. Y por encima de todo debe estar la seguridad. En ese punto juegan un papel fundamental los espejos. Su colocación adecuada para tener la debe garantizar una visión perfecta en todos los ángulos posibles. Para ello es necesario eliminar los posibles puntos ciegos que nos aparezcan, algo que nos explican cómo hacerlo desde la Guardia Civil.

"¿Sabes cómo eliminar los puntos ciegos? Los 3 espejos del vehículo deben aportar la información de forma conjunta. Cuándo el vehículo desaparezca del espejo central inmediatamente debe aparecer en el espejo lateral (para ajustarle bien no debes ver a tu propio vehículo)", aclaran en su cuenta de twitter.

Si los espejos no están bien colocados, hay determinados puntos en los que el conductor no tiene visibilidad. Debido a esto, es posible que la persona que está al volante no vea venir a un vehículo que circula detrás o aparezca por alguno de sus lados, lo que puede provocar una colisión.

Espejos retrovisores y espejo central

Para conseguir terminar con los puntos negros al circular es necesario ajustar bien los tres espejos: los dos retrovisores laterales y el espejo central. Todos juntos deben conformar los ángulos necesarios que cubran todos los huecos por los que pueden aparecer coches y motos (muy importantes) en cualquier momento de nuestro viaje. Su posición correcta consigue formar una especie de relevo visual en el que cuando el objetivo que te estamos vigilando desaparece de la visión de uno de los espejos, aparecerá inmediatamente en alguno de los otros, hasta rebasarnos y que lo veamos con nuestra visión sin necesidad de recurrir a los espejos.

A la hora de ajustar los espejos retrovisores laterales, la Guardia Civil aconseja que los coloques de tal manera que no veas tu propio coche, al contrario de lo que estamos acostumbrados a hacer. Si al ajustar el espejo ves parte de tu vehículo, se genera un ángulo muerto y pierdes visibilidad.

El espejo central, por su parte, se debe colocar bien centrado para abarcar toda la parte posterior del coche. Además, es importante que no se coloquen objetos o equipaje que interfieran en la visión del conductor ni llenar el maletero a tope porque nos puede obstaculizar la visión, algo que vemos demasiado a menudo, sobre todo en estos tiempos de vacaciones.

Por último, para evitar los ángulos muertos y conducir más seguro, además de la colocación de los espejos existen otros elementos que entran en liza, como el asiento, con una altura que nos permita llevar una postura correcta, con la mirada a la altura del parabrisas.