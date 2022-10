En España existen más de un millar de radares ubicados en las diferentes carreteras. Por mucho que la DGT revela a qué velocidad saltan los radares y que con los avisadores de radar, que son legales, cualquier conductor puede conocer con antelación la presencia de un radar, aproximadamente dos de cada tres multas están relacionadas con el exceso de velocidad. Ni frenando cuando lo tenemos cerca. Porque, si freno justo antes de un radar, ¿me libro de la multa?

Las normas son las normas y los límites de velocidad están claramente establecidos, pero el día a día en las carreteras determina una clara realidad: muchos conductores circulan por encima de la máxima permitida y pisan el freno poco antes de pasar por el radar creyendo que así se librarán de la multa. Frenazo y pocos metros después volvemos a acelerar a velocidad de crucero.

Una de cada tres de cajas de radar no contiene ningún dispositivo en su interior

En la carreteras españolas hay muchos más carteles que avisan de la presencia de radares que radares preparados para multarte. Una de cada tres de cajas de radar no contiene ningún dispositivo en su interior. Aún así, el 40% de los radares que más multan en España está en Andalucía. Y muchos se la juegan al límite pensando que frenando bruscamente a falta de pocos metros para pasar el cinemómetro se librarán de la multa ¡Error! Puede ser hasta doblemente multado ¿Por qué?

Los radares antifrenazo

La Sección Segunda del artículo número 53 del Reglamento General de Circulación apunta que "al circular con un vehículo no se podrá reducir la velocidad salvo en circunstancia de inminente peligro. Todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y estará obligado a advertirlo previamente del modo previsto en el artículo 109, sin que pueda realizarlo de forma brusca, para que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo". Por lo que si apuras al límite para frenar en el radar puedes terminar con la multa del propio radar y con la multa de los agentes de la Guardia Civil si te pillan frenando bruscamente sin justificación (más allá de la de librarte de la multa). Esta sanción por frenado inapropiado no supone la pérdida de puntos en el carnet pero sí una multa económica de 200 euros.

Además de la peligrosidad de frenar bruscamente, que puede acarrearte multa, también existen los radares antifrenazo, que se colocan varios metros antes o después del señalizado, donde el conductor no se lo espera y provoca la imposibilidad de reaccionar ante el cambio repentino de velocidad.