Las ventas de coches nuevos se desploman a la mitad en enero

Varapalo al sector de la automoción. Aunque era lo esperado, las ventas en el parque de la automoción han vuelto a caer un mes más. Y en lo que respecta a las ventas de coches nuevos, las ventas se han desplomado un 51,5%.

Según datos de la consultora Autoinfor, durante enero solo se vendieron en España 41.994 turismos y 4x4 nuevos. El dato supone un retroceso del 51,5%, el más grande que han sufrido las matriculaciones desde los meses de marzo, abril y mayo, cuando el confinamiento de la población y el cierre de los concesionarios llevó a caídas de entre el 69,5% y el 96,5%. También es, según las asociaciones Anfac, Faconauto y Ganvam, que dan la cifra de 41.966 coches, el mayor retroceso registrado en la serie histórica de ese mes desde 1989.

"En el primer mes de 2021, confluyen una serie de hechos negativos que han impactado en la demanda. Es innegable que los días de bloqueo provocados por la borrasca Filomena han recortado las ventas. Pero, además, se compara con un mes de enero de 2020, en el que no habían empezado aún las restricciones por la pandemia del CoVid19. Al comparar con un mercado pre-pandémico, el resultado es más negativo, por no obviar que en 2021 hubo dos días laborables menos. Pero estos tres efectos externos se han visto potenciados por la subida del impuesto de Matriculación en enero y por el fin del plan Renove, pese a no haber consumido el 80% de los fondos. Estos dos impactos, que sin duda han rebajado el mercado, se podían haber corregido y la caída hubiera sido inferior" señala el comunicado emitido por estas asociaciones.

¿Qué ha motivado esta caída de las ventas? Desde Acierto.com indican varios factores.

Subida de impuestos

Los cambios en el impuesto de matriculación podrían incrementar el precio de los vehículos hasta 1.200 euros, aproximadamente. Si bien hace poco conocíamos un estudio que decía que dicha subida sería de 5 euros de media al mes si se financiaba la compra.

Respecto al seguro y aunque dependerá de la póliza que se tenga contratada, la subida del tipo impositivo supondrá unos siete euros más al año por vehículo.

Coches más viejos y peligrosos

Con la implementación del teletrabajo la necesidad de desplazarse y por tanto de adquirir un coche para tal fin, también se ha atenuado. En cualquier caso, aquellos que realmente lo necesiten probablemente acaben optando por alternativas al coche nuevo como la segunda mano.

Por supuesto, los particulares no son los únicos implicados en el frenazo de las ventas, sino también las empresas, muchas de las cuales se encuentran en una difícil tesitura. Desde que comenzara la pandemia, la renovación de sus flotas de vehículos está muy lejos de ser la ideal.

Y evidentemente, todo esto elevará la edad media del parque de vehículos en España, que ahora mismo se sitúa en 12,5 años de antigüedad, con los peligros e inconvenientes que eso implica. Y es que este tipo de vehículos se ve inmerso en un mayor número de incidentes, siendo protagonistas de 2 de cada 5 accidentes de tráfico. De hecho, la antigüedad es un factor determinante en la siniestralidad y también en las averías.

El mantenimiento

Por otra parte, no podemos dejar de recordar que el mantenimiento de los vehículos es la asignatura pendiente de los españoles. Según la encuesta realizada por Acierto.com, 4 de cada 10 conductores no realizan la revisión del vehículo estipuladas por el fabricante. Y más del 60% no cambia sus neumáticos a tiempo. El coste y la falta de tiempo son los principales argumentos.

A esto podríamos unirle la elevada abstinencia de los conductores a pasar la ITV, que con la excusa de las prórrogas aprobadas durante el primer Estado de Alarma, muchos han dejado pasar el tiempo para hacer la inspección, pero no para coger el coche y conducir con él.