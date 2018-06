El debate cambia de área

Pero si el debate está presente entre prensa e hinchas, no así en torno al equipo. Ahí no se abre ni un solo lugar a la duda. Fernando Hierro lo defiende a ultranza y el propio jugador ni contempla la posibilidad de una pronta sustitución.

Sergio Ramos respalda a De Gea y éste lo agradece

Sergio Ramos lanzó un mensaje de ánimo a De Gea tras su mal partido ante Portugal, y le invitó a "no rendirse nunca", asegurando que lo quiere "siempre" en su equipo. Los mensajes de ánimo de jugadores de la selección española y el seleccionador Fernando Hierro se han sucedido para De Gea. Ramos no habló ante los medios tras el encuentro y su mensaje lo lanzó desde la concentración en Krasnodar. "No se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca, siempre en mi equipo", escribió en castellano e inglés con una foto del partido fundido en un abrazo con De Gea tras el error del portero que costó un gol de Cristiano Ronaldo. El portero internacional español del Manchester United agradeció el mensaje con un "Grande capi", acompañado de un icono de fuerza y la bandera de España.