El ruso que quería jugar con España

Denis Cheryshev tiene dos pasaportes, uno ruso y otro español. Hoy, casualidades de la vida, jugará el partido más importante de su vida vistiendo la camiseta de Rusia y enfrentándose a España.

Nacido el 26 de diciembre de 1990 en Nizhni Novgorod, Cheryshev es uno de los nombres propios del duelo de hoy, en el que sus dos países se medirán por un billete para los octavos.

Cheryshev aterrizó en España con cinco años de la mano de su padre, el también futbolista Dmitri, que fichó en 1996 por el Sporting. En Gijón se instaló la familia, que cinco temporadas después se mudó a Burgos. Fue ahí dónde los ojeadores del Real Madrid se fijaron en el pequeño Denis.

Tanto, que lo ficharon para las categorías inferiores del club madrileño. Esta vez, fue el padre el que siguió al hijo. En el ocaso de su carrera, Dmitri se mudó a Madrid con el pequeño y acabó su trayectoria en el modesto Aranjuez.

Diez años después, en noviembre de 2012, Cheryshev debutó con el primer equipo del Madrid en un partido de la Copa del Rey. Fue el primer ruso en vestir la camiseta del club blanco y los focos se pusieron sobre él. ¿Podría acabar jugando con España?

"No me cierro esa puerta", declaró él en 2012. "De hecho, me considero más español que ruso porque llevo toda la vida en España, aunque haya nacido en Rusia. Pero claro, que tengo una parte dentro de mí que es rusa", añadió.

Su progresión se estancó y nunca llegó a recibir la llamada de la selección española. Y en el Madrid no se hizo con un lugar en la primera plantilla y fue saltando de préstamo en préstamo en busca de nuevas oportunidades con las que reivindicarse.

Tras jugar cedido en Sevilla y Valencia, ahora milita en el Villarreal, con el que esta temporada jugó 32 partidos y marcó cuatro goles. Terminado el curso tomó un avión a su país para jugar el Mundial. Pocos contaban con él como estrella y arrancó el partido inaugural en el banquillo.

Pero la lesión de Alan Dzagoev le abrió las puertas en el minuto 24. Marcó dos golazos en el 5-0 de Rusia a Arabia Saudí, recibió el MVP de aquel duelo, y en la segunda jornada vio de nuevo puerta. Dzagoev ya está recuperado, pero todo apunta a que Cheryshev será titular hoy.

"¿Qué cambiaría si le marca un gol a España?", le preguntaron en la rueda de prensa previa. "Seguiría la vida igual. No cambiaría nada", respondió el extremo. "Lo importante es que nuestra selección siga adelante y eso es lo principal. Si meto un gol estaría feliz, pero me alegraría mucho más por seguir adelante en el Mundial", indicó.