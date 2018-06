Fernando Hierro decide, ¿entrenador o alineador?

El nuevo seleccionador español, Fernando Hierro, se enfrenta esta semana a un dilema personal que deberá resolver antes del partido de octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia: ¿Es entrenador o alineador?

No es una situación cómoda para el malagueño, pues no lleva ni dos semanas al frente del equipo nacional. Cuando la federación optó por despedir a Julen Lopetegui, a sólo dos días antes del comienzo del Mundial, el tiempo corrió en su contra.

España se clasificó el lunes para octavos como líder del Grupo B gracias al VAR y a un favor de Irán, rebajando a Portugal a la segunda posición en un minuto loco que consiguió voltear el cuadro. Sin embargo, ese éxito no tapó la decepcionante respuesta del conjunto de Hierro ante Marruecos cinco días después de otro partido espeso ante Irán.

"Yo soy ahora el seleccionador", se empeña en repetir Hierro en cada rueda de prensa. Como si además de insistirle a los periodistas presentes, tuviera que recordárselo a sí mismo.

Tras un ilusionante debut contra Portugal, los partidos ante iraníes y marroquíes lo dejaron en mal lugar. Pocas decisiones tácticas, escasa intervención, propuestas poco afortunadas, lectura tardía de los partidos, cambios poco ambiciosos... Todo eso y más le achaca la prensa.

España jugará el domingo ante Rusia y Hierro deberá decidir si es entrenador además de alineador. Es decir, si desea intervenir más allá de hacer el equipo inicial.

Hasta ahora, el ex zaguero del Real Madrid sólamente intervino en asuntos menores. Ante Irán optó por colocar a Lucas Vázquez en el once inicial y ante Marruecos incluyó a Thiago Alcántara. Decisiones intrascedentes a la postre y escasamente efectivas.

Hierro apeló a su voación conservadora para mantener un equipo base durante los tres partidos de la fase de grupos, con la consiguiente fatiga física que ello conlleva, y aplicar siempre un esquema con un solo delantero.

A las puertas de Rusia, ¿intentará otra cosa? Detrás tiene el que es uno de los mejores banquillos del Mundial, con futbolistas tan acreditados como Asensio, Saúl, Koke, Lucas Vázquez o Iago Aspas.

Por lo pronto, tras finalizar el encuentro ante Marruecos, el seleccionador español se mostró muy autocrítico: "Cinco goles (en contra) en tres partidos no es el camino. Debemos ser exigentes con nosotros mismos. No podemos conceder tanto, no podemos conceder tantas ocasiones", lamentó.

Si sus decisiones van encaminadas hacia una mejoría defensiva, quizá apueste por reforzar el equipo con jugadores del perfil de Nacho o Koke. Jugadores que, aunque se alejan de la propuesta que España mantuvo durante el periplo de Lopetegui, darían más solidez a la selección.

Por otra parte, queda por ver si el malagueño decide dar descanso a jugadores que ante Marruecos parecieron agotados, como fueron los casos de Iniesta o Silva. Los dos son jugadores de enorme jerarquía en el vestuario, algo de lo que Hierro siempre está pendiente.

Y queda por ver qué ajustes hace -si los hace- en ataque y defensa. En el aspecto ofensivo, España ha dado una sensación similar en los tres partidos de lo que va de Mundial. Su juego es monótono y depende en demasía del talento Isco y las batallas de Diego Costa.

Mientras tanto, la defensa cometió errores notables ante Marruecos. Colectivos y también individuales. En este sentido, Piqué, Busquets y sobre todo Sergio Ramos estuvieron muy lejos de su mejor versión, con desconexiones que propiciaron ocasiones muy claras para la selección magrebí.

Son muchas las cuestiones pendientes para un Hierro que todavía no ha mostrado su faceta de seleccionador, más allá de reivindicarlo en las ruedas de prensa.

El seleccionador nacional, Fernando Hierro, durante el entrenamiento del día de ayer en Krasnodar