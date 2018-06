Golovin, el chico de oro de Siberia

El fútbol ruso estaba huérfano, pero ya tiene nombre y apellidos. Alexandr Golovin, el chico de Siberia que tiene a media Europa detrás. Tiene los días contados en su CSKA, pero antes deberá demostrar ante España que tiene un hueco entre los grandes.

"Golovin está jugando muy bien. El mejor ejemplo es que cuando tuvo que quedarse en el banquillo ante Uruguay, a Rusia no le fue nada bien", comenta Víctor Onopko, segundo entrenador del CSKA Moscú.

Nacido en la región de Kemerovo, famosa por sus minas de carbón, Golovin dio sus primeras patadas al balón sobre la nieve y el hielo en su Siberia natal, donde las bajas temperaturas no son un freno para la práctica del fútbol. Su madre recuerda que de niño Alexandr siempre se quejaba de que era bajo y relata que cuando en su primer partido lo pusieron de portero lloró desconsoladamente.

Alexandr siempre fue un inconformista. El hecho de haber nacido en un inhóspito lugar, donde no había tradición futbolística, no le impidió soñar con fichar por uno de los grandes clubes del país. Fue un niño prodigio. Llamó la atención en 2015 al alcanzar con Rusia la final del Campeonato Europeo sub 19 celebrado en Grecia, torneo que a la postre se llevó España.

Fue el CSKA el que apostó por él cuando apenas era un adolescente. La alternativa se la dio Leonid Slutski, entonces técnico del equipo del Ejército ruso y después seleccionador. Bajo su atenta mirada fue creciendo hasta convertirse en el líder de la selección nacional. Ahora, ya no es tan bajo. Mide 1,78. Es casi ambidiestro y puede jugar en todas las posiciones del campo. Puede atacar y defender, robar y asistir.

Quizás por sus orígenes, a veces parece un témpano de hielo, ya que no le puede la presión. Al contrario, se crece en las dificultades. Es agresivo y le gusta discutir con los árbitros, por lo que a veces se carga de tarjetas. Y tiene un temible disparo a media distancia.

Los italianos, a los que recuerda al gran Pavel Nevdev, están muy interesados. El Barcelona ya lo considera un fichaje prioritario. Pero todo depende de Roman Abramovich, el dueño del Chelsea. Si el oligarca ruso se encapricha, el ganador de la puja estará determinado. Es una cuestión de dinero, ya que el CSKA es sabido que tiene graves problemas financieros, pero el club ruso no venderá a Golovin al mejor postor y el afortunado sólo tendrá que desembolsar unos 25 millones de euros. La duda es si está preparado para dar el salto a Europa. Algunas leyendas rusas creen que marcharse es la única forma de progresar y otros, en cambio, pronostican que si se va a un gran equipo estará condenado al banquillo.

"Alexandr está preparado para jugar en un gran club. Tanto psicológica como físicamente", asegura Onopko desde Austria, donde el CSKA está haciendo la pretemporada. No coincide con él Dmitri Radchenko, su antiguo compañero en el Spartak Moscú y exjugador del Racing de Santander y el Deportivo de la Coruña. "Golovin no está preparado. Aún no ha alcanzado el nivel para jugar en uno de esos equipos de la elite europea", señaló a Efe.

Como siempre a lo largo de su carrera, la última palabra la tiene el futbolista. Cuando se enfrente a los Iniesta, Silva e Isco se verá de que madera está hecho el niño siberiano que siempre pide el balón.