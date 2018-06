Hierro: "Tenemos claro el plan, sabemos lo que queremos"

Fernando Hierro, seleccionador español, lanzó un mensaje de optimismo en la víspera de los octavos de final del Mundial 2018, que España juega ante la anfitriona Rusia, al asegurar que tiene "muchas cosas para ser optimistas" y que "saldrán once jugadores que se van a dejar la vida".

"Lo tenemos todo claro y no miramos hacia atrás. Hemos pasado tres partidos y estamos en el cuarto, no pensamos en lo que pasó contra el anfitrión ni en lo que viví como jugador hace doce años. Importa el mañana, el resto", manifestó en rueda de prensa.

"Jugamos ante un equipo anfitrión que tendrá su gente en el estadio como la tuvo Marruecos, pero nosotros tenemos a once millones de españoles empujando viéndonos en la televisión y ojalá muchos vengan. El equipo está metido, somos una buena selección y vamos a intentarlo. Saldrán once jugadores que se van a dejar la vida para que España continúe", añadió.

No confirmó nada del once por el que apostará Hierro y se limitó a decir que "saldrán once", horas después de haber reafirmado a David de Gea en la portería y asegurado la continuidad en punta de Diego Costa. Lo que sí dejó claro es que tienen "un plan" para cumplir ante Rusia y salir victoriosos.

"Tenemos claro el plan, sabemos lo que queremos, lo que es Rusia y sus condiciones. Tenemos una confianza plena en nuestro trabajo y en nuestros chicos. Estamos en buen estado físico y mental. Esas dificultades de las que hablan las cambiamos y somos positivos. Pensamos que todo va a salir bien. Hay mucha confianza en el grupo y en los jugadores", manifestó.

Espera Hierro que el duelo ante Rusia extienda la tónica de igualdad que está marcando el Mundial. "El fútbol es un juego de errores y el que menos se equivoca tiene más opciones. Tenemos que minimizar los errores y ser inteligentes. Los tenemos analizados y sabemos lo que tenemos que solucionar".

Por eso, el seleccionador español opta por destacar lo bueno que mostró su equipo antes de incidir en lo malo. "Nos hemos tenido que levantar cuatro veces, por debajo en el marcador y el equipo se ha levantado. Dos con Portugal y dos con Marruecos. Tenemos muchas cosas para ser optimistas, hemos hecho cosas buenas.

De su rival, Rusia, destacó sus dos primeros partidos y conceptos como el "físico" y su peligro a "balón parado". Es un grupo que "trabaja bien y tenemos que buscar el sitio donde tengan dificultades".

Y no concedió un valor extra a jugar en casa del anfitrión. "Prevemos un partido duro. Hay que estar ágiles dentro del campo. Sabemos que tienen mucha gente a su favor porque estará su afición llenando el estadio, pero en el fútbol las cosas se ganan dentro del campo. Mis jugadores están acostumbrados a esos ambientes en partidos fuera de casa. Lo que tengamos que conseguir será dentro del campo", sentenció.