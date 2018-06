Iniesta, mirada sin pesimismo

El internacional español Andrés Iniesta relativizó ayer las críticas que está recibiendo por su edad para seguir jugando al fútbol. "Desde los 30 años llevo escuchando que estoy viejo", manifestó el centrocampista de 34 años en Radio Marca durante el Mundial. Y agregó sobre el torneo: "Creo que hay un pesimismo excesivo. Las situaciones no son las que desearíamos, pero se ha demostrado que todo es muy difícil aunque tengamos una muy buena selección. Los principales críticos somos los jugadores".

Para Iniesta, el equipo vivió una situación "incómoda" dos días antes de comenzar el Mundial, cuando la federación despidió a Julen Lopetegui. "Fue una situación complicada para todos. A nadie nos gustó vivirla, pero se dio. (...) Cada uno dijo que creía. Más allá de la situación incómoda por todos, nos unía a todos el objetivo de poder ganar un nuevo Mundial y seguir dando alegrías a nuestra gente", relató.

Campeón del mundo y doble campeón de Europa con España, Iniesta intervino en el debate sobre si debe jugar sólo 30 minutos o hacerlo tanto como lo está decidiendo ahora Fernando Hierro, su seleccionador. "No soy quién para decir nada sobre ello. Uno sabe cómo está y lo que puede aportar, siempre veo el vaso medio lleno. Siempre soy muy positivo sobre mí, pero también consciente de que hay cosas que se pueden mejorar", explicó. Sobre las críticas hacia su juego, agregó: "Independientemente de lo que se diga de mí, lo que siempre he intentado es dar lo máximo y hacer lo mejor posible las cosas. No es una molestia, los jugadores sabemos que hay opiniones y puntos de vista. En muchas cosas no lo compartimos por el hecho de que nosotros tenemos otra visión". Y prosiguió: "El futbolista no necesita que alguien de fuera le diga que ha jugado bien o mal. Aunque penséis que nos molesta tanto la crítica, no se está pendiente de todo lo que se dice en cada momento. Vivimos en la realidad, pero algo al margen".

Iniesta, que el año que viene jugará en Japón tras toda una vida en el Barcelona, se mostró muy optimista con el futuro del fútbol español. "Veo una generación buenísima, jugadores con mucha importancia en sus equipos y que pueden seguir dando alegrías en la selección, no tengo dudas de la calidad y compromiso de estos jugadores", explicó. Para el centrocampista español, el futuro pasa por futbolistas como Isco: "Estar con jugadores de ese talento es mucho más fácil. Esperamos que su nivel siga subiendo y siga siendo una pieza fundamental para nosotros".

El ex jugador del Barcelona también opinó sobre las convulsiones en torno a la selección de Argentina y Messi. "Cuando las cosas no salen bien en Argentina, se arma mucho ruido", comentó Iniesta, que confía en poder ofrecer su mejor versión en el encuentro ante Rusia para ayudar a España a lograr el pase a los cuartos de final.