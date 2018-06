México, ante un reto y a Neymar

Asimilado el golpe que significó la derrota ante Suecia y el susto por poder quedarse fuera del Mundial, México ya piensa exclusivamente en Brasil con la ilusión de "hacer historia" y superar la barrera de los octavos de final.

"La mayor motivación es estar ante el partido de nuestras vidas contra el pentacampeón. Es el escenario perfecto", indicó Guardado. "Venimos a hacer historia y está en nuestras manos", añadió el centrocampista.

Y es que la Tri está ante un enorme reto: superar la barrera de octavos de final por tercera vez en su historia, la primera fuera de casa. Sólo se coló entre los ocho mejores en México 1970 y 16 años después, también en su Mundial. En los últimos seis campeonatos cayó siempre en los octavos de final. Ambos equipos se enfrentaron cuatro veces en mundiales con tres triunfos para los brasileños.

Por ello superar a Brasil supone algo más que un reto. También frenar a Neymar, criticado por sus exageraciones ante las faltas rivales. "Sabemos que la gusta exagerar las faltas y tirarse muchísimo. Es su estilo de juego, pero el que tiene tiene que juzgar y frenarlo son los árbitros, no nosotros", dijo el capitán mexicano. "No me corresponde a mí juzgarlo, sino a los árbitros y a la FIFA, que ahora con el VAR lo tienen que observar y ver su estilo", añadió. Neymar acaparó hasta el momento más titulares por sus exageraciones que por su fútbol. Incluso el videoarbitraje corrigió una decisión de un colegiado tras corroborar que el delantero fingió un penalti.