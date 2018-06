En busca del pase y la paz

Suiza buscará rescatar al menos un punto ante una Costa Rica ya eliminada para avanzar a los octavos de final del Mundial de Rusia y para volver a centrarse en el fútbol tras varios días marcados por el escándalo político generado por Xhaka y Shaquiri en las celebraciones de sus goles ante Serbia.

Las cuentas salen bien a los helvéticos. Incluso la derrota en Nizhni Novgorod podría clasificarlos si Serbia gana a Brasil en el otro choque del Grupo E. Pero el equipo de Vladimir Petkovic, que tuvo que remontar sus dos partidos anteriores, no quiere más sobresaltos. "Tenemos muy claro nuestro objetivo, que es una victoria. Y vamos a intentar cumplirlo en el campo", aseguró el técnico.

La experiencia de Suiza, que juega su cuarto Mundial consecutivo, las estrellas de su plantel y la capacidad de remontada que mostró en los dos partidos anteriores (ante Brasil sólo empató) invitan a pensar en una cómoda clasificación, pero Costa Rica puede convertirse en una trampa.

A pesar de sus dos derrotas, los ticos volvieron a ser un hueso duro de roer en defensa. La portería, protegida por Keylor Navas, resistió hasta el minuto 91 frente a Brasil y Serbia sólo lo doblegó con una falta ejecutada por Kolarov.

Es cierto que la prematura eliminación dejó sabor a fin de ciclo y que el seleccionador, Óscar Ramírez, podría tener las horas contadas, como dejó entrever el director de selecciones nacionales, Diego Brenes. Con todo, igual de cierto es que la generación dorada que llevó al conjunto centroamericano a los cuartos de final en Brasil 2014 no quiere acabar ese ciclo en Rusia 2018 sin puntos ni goles, la gran deuda de jugadores de nivel como el capitán Bryan Ruiz o el delantero Joel Campbell. "Es difícil para nosotros. Hicimos un gran esfuerzo, luchamos todo el partido", admitió Navas tras la agónica derrota con Brasil. Ruiz repitió el mensaje: "No vamos a llamarlo decepción. No estamos contentos pero nos vamos con la cabeza alta".

Petkovic afrontará el choque sin sancionados ni lesionados y tendrá disponibles a sus 23 jugadores. Todo indica que no hará ningún cambio y alineará a los mismos hombres que derrotaron a Serbia. Confía en ellos y repetirá once salvo sorpresa. Su homólogo en Costa Rica, objeto de amenazas en las redes sociales y fuertemente criticado por los jugadores, querrá cerrar del mejor modo este Mundial, en el que su figura y la elección del estilo de juego han sido constantemente cuestionadas. En lo deportivo no se prevén muchos cambios en la alineación que ha empleado en las dos jornadas previas, con el esquema de cinco defensores ya utilizado, el medio campo con Celso Borges y Guzmán en el centro, Bryan Ruiz y Venegas a los costados; y Marco Ureña como referencia arriba.