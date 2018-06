Una mancha para Cristiano

El partido ante Irán supuso la primera mancha de Cristiano Ronaldo en un expediente hasta ahora impoluto en el Mundial de Rusia. El delantero del Real Madrid se fue sin goles por primera vez en Rusia, erró un penalti, como el argentino Leo Messi ante Islandia, y no fue expulsado del partido por muy poco.

El 1-1 en Saransk sirvió al final únicamente para que su selección fuese segunda del Grupo B, en un dramático duelo a distancia con España -que empató 2-2 con Marruecos- resuelto en los últimos segundos de ambos encuentros. El entrenador luso, Fernando Santos, justificó la frustración de su máxima estrella. "Este tipo de jugadores siempre quieren ganar, siempre quieren ser los mejores. Cuando no lo logran, se enfadan", dijo sobre el delantero.

El campeón de Europa cumplió en cualquier caso con su objetivo mínimo: avanzar a los octavos de final. Lo que espera ahí será no obstante complicado, ya que Portugal se mide el sábado en Sochi con una Uruguay en plena forma.

Que el partido de Saransk no terminara en un fiasco para el cinco veces Balón de Oro debe agradecérselo principalmente a Ricardo Quaresma, que con un magnífico gol puso en ventaja a su equipo poco antes del descanso. Fue el quinto tanto de los portugueses en el Mundial, y el primero que no anotaba Cristiano.

Pero mucho más debe agradecerle el futbolista al árbitro, que sólo le mostró tarjeta amarilla por su acción en el minuto 81 cuando soltó el codo en dirección a Morteza Pouraliganji. "Cuando hay un codo, las reglas dicen que es tarjeta roja. Las reglas no dicen que es distinto si está Messi o Ronaldo", se quejó el seleccionador de Irán, Carlos Queiroz. El videoarbitraje había dado antes al atacante la posibilidad de marcar su quinto tanto en Rusia, pero falló la pena máxima. Por lo demás, Cristiano apenas generó peligro en el arco rival. "Nos aseguramos de que el balón no le llegara a este genio del fútbol", explicó Queiroz, que sabe bien cómo neutralizar a un jugador al que entrenó de 2008 a 2010 en la selección portuguesa.

Irán peleó con pasión e igualó el partido en el tiempo de prolongación gracias a otro penalti por mano señalado por el VAR. Poco después, Taremi tuvo la oportunidad de dar la gran sorpresa, pero su disparo se estrelló en el lateral de la red. Fue quizá demasiado para los nervios de Cristiano, que de camino al vestuario hizo irónico el signo de la pantalla de video. Una vez tranquilizado, el capitán portugués empezó a disfrutar del pase a octavos. "Ey, estamos clasificados", gritó a los periodistas.

En el avión de vuelta al campamento portugués en Kratovo, junto a Moscú, Cristiano subió una foto a sus redes sociales en la que se veía al conjunto celebrando la consecución de la primera meta. "Objetivo cumplido. Unidos y centrados en los octavos de final. Vamos Portugal", escribió.

Así, Portugal se mantiene en la ruta de la conquista del sueño pese al sufrimiento y agonía que tuvo que vivir en el Mordovia Arena y al flojo rendimiento futbolístico durante toda la primera fase, tapado por los goles de su estrella. "ConquistaOSonho" es el lema utilizado para este Mundial de Rusia 2018. Sigue vigente, pero con mucho sufrimiento y con Cristiano no obstante, como factor al que se ha agarrado un conjunto que aún no ha encontrado su fútbol. Sin embargo, lo peor es que de nuevo, como también le ocurrió a España, es que no supo manejar el encuentro y dio vida Irán. La plantilla, no obstante, sigue fuerte como grupo. y hay satisfacción por el paso dado, pero medida. Llega un nuevo comienzo de Mundial con las eliminatorias directas y Uruguay, que ha ganado sus tres partidos sin encajar goles, se cruza ahora en el sueño de Portugal.