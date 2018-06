Un muro que costó derribar

"Tuve un poco de suerte, pero lo importante es que entró". No lo pudo decir más claro Diego Costa, quien festejó junto al resto de sus compañeros el único tanto del encuentro como si valiese una victoria. A la postre lo fue. Y viendo el juego de Irán -o la ausencia del mismo-, ese tanto que acabó en el fondo de la portería de Beiranvand supo a gloria.

"Fue un partido muy disputado. Ellos estuvieron todo el rato muy atrás, no había espacios y no encontrábamos la manera de ponernos por delante. Sabíamos que iba a ser un partido de tener paciencia, de esperar el momento exacto para marcar. Y al final lo conseguimos", resumió el hispano-brasileño.

"Sobre todo en la primera parte", como remarcó Costa, España se iba de vacío cada vez que arribaba al área contraria. Tampoco ayudaba la estrategia de los iraníes. "Pararon mucho el juego e hicieron cosas que no debían", apostilló.

Entre esas "cosas que no debían", el jugador del Atlético aludió a las quejas del guardameta iraní, al que supuestamente pisó. "No, no lo pisé. Yo estaba muy tranquilo de que no había hecho nada. Con tantas cámaras no puedes hacer el tonto", zanjó.

También estaba contento Dani Carvajal. No marcó, pero volvió a pisar el césped tras lesionarse en la final de la Liga de Campeones y, además, debutó en un Mundial.

"Estoy muy contento por haberme estrenado y por haber ayudado al equipo a conseguir la victoria. Estoy totalmente recuperado", declaró el madrileño.

Carvajal reveló que Fernando Hierro los advirtió mucho sobre los peligros que entrañaba la selección iraní. "El míster nos puso en preaviso de que Irán había encajado pocos goles. Y luego nos pusieron las cosas muy difíciles porque no daban continuidad al juego", explicó.

A su juicio, que un equipo se encierre atrás "es parte del juego", aunque defendió que en el caso de las reiteradas pérdidas de tiempo de los iraníes, "debían ser los árbitros quienes las cortaran".

Respecto al gol anulado a Irán por fuera de juego tras consultar al vídeo arbitraje, Carvajal dijo que el linier levantó "rápido" la bandera, por lo que consideró que "había que felicitarlo".

Al muro iraní también hizo referencia Lucas Vázquez. "Nos era complicado generar ocasiones claras de gol, pero con paciencia lo conseguimos y por eso nos vamos contentos", expresó.

Con vistas ya al partido contra Marruecos, el extremo reconoció que el equipo "quiere ser primero de grupo". "Es la mejor opciones e intentaremos que así sea", deseó.