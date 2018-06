"Le podré decir a mi hijo que vio a su padre marcar en un Mundial"

Iago Aspas es uno de los jugadores de moda de la selección española en Rusia. Su gol de tacón a Marruecos sacó del apuro al combinado nacional y lo impulsó a ser primero de grupo: "Podré decir a mi hijo que vio a su padre marcar en un Mundial". No se le borra la sonrisa de la cara. Fue el salvador en un Mundial en el que se ganó a pulso, a base de goles, su presencia por delante de un fijo como era Morata. Aspas no se conforma con estar y quiere más.

-La gente en Rusia pregunta, ¿quién es el '17' de España?

-Iago Aspas, un jugador del Celta que ha trabajado mucho para estar aquí y disfrutar de un Mundial. Un delantero versátil que puede ocupar varias posiciones y de bastante calidad técnica.

-¿Firmó en Kaliningrado el gol más importante de su carrera?

-Igual es uno de los más bonitos aunque creo que los he metido mejores, pero seguro que es el de más repercusión. Mi primer gol en un Mundial.

-¿Cómo recuerda la jugada y el recurso que inventa?

-Había salido un córner por un lado y sacamos rápido por otro gracias a la picardía de Asensio. Vi el hueco y le pedí a Carvajal que me la pusiera ahí. Me quedó un pelín atrás. No tenía mucho más espacio y tuve que dejarla pasar para golpear con la derecha.

-El sueño de un futbolista en un Mundial, llegar con mérito desde un equipo como el Celta y marcar con su familia en la grada...

-Sabemos la dificultad que tiene estar en un equipo menor entre comillas comparado con Real Madrid, Barcelona o Atlético por ejemplo y llegar a un Mundial. Todo lo que ha supuesto es una felicidad extrema. Era el primer partido que me venían a ver familiares, sobre todo mi pareja y mi hijo que aún no se da cuenta porque acaba de cumplir dos años, pero en el futuro le diré que vio a su padre en vivo meter un gol en un Mundial.

-Tendrá para repasar varios de su padre con España. Tiene una capacidad de responder con gol a los minutos que le dan...

-Para mí es muy fácil jugar al lado de los compañeros que tengo, son muy buenos y no se nota cuando juega uno u otro. Es un don de esta selección. Sería más fácil jugar de titular (sonríe), pero todos estamos para disfrutar de minutos y si hay que jugar diez minutos estaré listo para ese tiempo.

-¿Le agrada el rol de revulsivo?

-Todo el mundo quiere ser titular, pero estoy aquí para sumar. Si tengo que esperar en el banquillo lo haré, como si no juego y animo.

-¿Qué le pide Fernando Hierro?

-Sobre todo me pide tener mucha movilidad. Cada partido ha sido diferente porque en el de Portugal íbamos ganando y ante Marruecos entré con empate.

-¿Cómo vivió lo de Lopetegui?

-Es algo que los futbolistas sabemos que puede suceder en el mundo del fútbol en nuestros clubes y en la selección todo tiene mayor repercusión, aún más a dos días de empezar un Mundial.

-¿Se puede llegar a aislar el futbolista de esa situación?

-Sí. Nos juntamos todos, tuvimos una charla para mantenernos más unidos y que esto nos hiciese más fuertes. Creo que en el campo no se nota. Dentro del terreno de juego no pensamos en si hemos cambiado de entrenador o no.

-España no está mostrando su imagen habitual, ¿es la tensión de un Mundial o que los rivales están muy preparados?

-Lo segundo. Se está viendo en el Mundial que hay una igualdad máxima. El último campeón del mundo se ha ido para casa y muchos equipos a priori favoritos también están pasando momentos difíciles. Hemos tenido momentos buenos, regulares y malos, lo que pasa es que la gente esperaba que ganásemos 3-0 cada partido.

-Reivindicará un cambio de sistema, España puede jugar con dos puntas.

-Hemos trabajado los dos últimos años con Julen varios sistemas, también defensa de tres, cinco en el medio, dos arriba... Variantes que tiene el equipo en función de sus jugadores y el partido.

-¿Es compatible con Costa?

-Me puedo compaginar bien con todos mis compañeros. Diego tiene una calidad tremenda y cuando los buenos jugadores se juntan pueden conectar en el campo. Rodrigo se mueve bien, Diego es peleón, un rompecabezas para los defensas y con él tengo más asociación y trabajo en los espacios.

-¿Cree que hay demasiados palos de la prensa?

-Quizás se le da demasiado bombo a que jugamos mal, que si el portero... Estamos expuestos a las críticas y para mí son algo normal.

-Y para usted, ¿cómo ha estado De Gea?

-Para mí es uno de los mejores porteros del mundo y nadie lo pone en duda en el grupo.

-¿Os hacen más fuertes las dificultades pasadas en el grupo?

-Por supuesto, no hay rival fácil. Estamos en un Mundial y ahora todo es a cara o cruz. Somos conscientes de que hay cosas que mejorar, pero llegamos con ilusión y expectación a la primera eliminatoria. Va a ser duro ante Rusia, pero trataremos de aislarnos de todo para hacer un buen partido.

-Nadie ve más fútbol que Aspas dentro. ¿Qué tiene Rusia?

-Buenos jugadores. Ante Uruguay hicieron cambios esperando un partido difícil y cayeron condicionados por una expulsión. Tienen el apoyo de su gente y buenos jugadores como Golovin o Smolov, que no ha comenzado bien el torneo pero es un gran delantero. Cuando jugamos hace unos meses contra ellos jugaron con cinco atrás, ahora usan cuatro con dos bandas rápidos.

-¿Cómo es jugar con Isco e Iniesta?

-Son dos jugadores extraordinarios que llevan muchos años a un gran nivel. Como delantero sabes que si haces un buen movimiento, te van a poner el balón bien de cara a gol.

-¿Con qué sueña Iago?

-Con llevarnos la Copa, no podía ser de otra forma. Si además es disfrutando de minutos y con goles, mucho mejor.