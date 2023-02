Biden promete que Moscú no ganará la batalla en Ucrania y alaba la resistencia de Kiev

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer que Ucrania "nunca" será una victoria para Rusia y alabó la resistencia de Kiev, que "sigue en pie" un año después del inicio de la invasión rusa.

"Ucrania nunca será una victoria para Rusia. !Nunca!", afirmó Biden ante cientos de personas durante un esperado discurso en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia.

Biden, que el lunes realizó una visita de gran contenido simbólico a Kiev, dijo que él puede dar testimonio de que la capital de Ucrania "sigue en pie", pese a que las fuerzas armadas rusas intentaron conquistarla al inicio de la guerra.

"Un año después de que las bombas empezaran a caer y un año después de que los tanques rusos entraran en Ucrania, el país todavía hoy es independiente y libre. Desde Jersón hasta Kiev, esa tierra ha sido recuperada", dijo Biden.

El presidente estadounidense puso la guerra en Ucrania en un contexto más amplio: aludió a los valores de soberanía del orden liberal global creado tras la Segunda Guerra Mundial y consideró que la contienda pone de relieve la lucha entre democracias y autocracias que vive el mundo.

"Estamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivió durante décadas, el hambre de los autócratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella. Y los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomaréis mi país, no me quitaréis la libertad, no tomaréis mi futuro!", clamó Biden.

Reconoció, sin embargo, que habrá días "duros y amargos" en lo que queda de guerra, pero aseguró que EEUU seguirá apoyando a Ucrania y reafirmó su compromiso con la OTAN, mencionando especialmente el artículo 5 de defensa mutua que recoge su tratado fundacional.

Biden también contestó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y dirigiéndose al pueblo ruso durante un discurso en Varsovia aseguró que Occidente no quiere destruir Rusia. "Esta noche, me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy", afirmó.

Como ya había adelantado el lunes en su visita a Kiev, Biden dijo que EEUU impondrá esta semana más sanciones contra Rusia y prometió que todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra tendrán que rendir cuentas por ello.

"Este ha sido un año extraordinario en todos los sentidos. Ha sido extraordinaria la brutalidad de las fuerzas rusas y de los mercenarios que han cometido depravados crímenes de lesa humanidad. Han atacado sin escrúpulos a civiles, y han provocado muerte y destrucción", denunció Biden.

Sus acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Rusia se producen días después de que, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, acusó oficialmente a Rusia por primera vez de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la invasión.