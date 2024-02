Bruselas propondrá compras militares conjuntas como pasó con las vacunas y el gas

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que propondrá en las próximas semanas impulsar compras militares conjuntas dentro de la primera estrategia industrial comunitaria de defensa, similares a las realizadas con las vacunas de Covid-19 o el gas natural para rebajar la dependencia de Rusia.

“Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos”, aseguró Von der Leyen en un debate en el Parlamento Europeo.

La política alemana dijo que, ante los riesgos a la seguridad e inestabilidad incrementados por la guerra rusa en Ucrania o el conflicto en Gaza, Europa debe “gastar más, gastar mejor, gastar europeo”, por lo que presentarán diferentes propuestas próximamente con la primera estrategia industrial de defensa de la UE.

Según dijo, se centrará, al igual que el programa europeo de inversiones en defensa que la acompañará, en dar prioridad a las licitaciones militares conjuntas.

“Igual que hicimos con las vacunas o con el gas natural. Esto nos ayudará a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad”, indicó.

Von der Leyen dijo que, para ello, habrá que “enviar colectivamente una señal fuerte a la industria”, por lo que estudiarán cómo facilitar acuerdos de compra anticipada en los que ofrezcan garantías a las empresas sobre pedidos estables y previsibilidad a largo plazo.

Explicó que se trata de impulsar una aceleración industrial de armamento como se ha hecho hasta ahora a través de la legislación europea conocida como ASAP, centrada en las compras conjuntas de munición, nacida por la urgencia de rellenar los arsenales y continuar los envíos a Ucrania.

La presidenta de la CE señaló que identificarán los proyectos europeos de defensa que tengan un interés común, a fin de “concentrar los esfuerzos y los recursos allí donde tengan mayor impacto y valor añadido”.

“Y nos centraremos en la innovación para garantizar que Europa tenga esa ventaja en las nuevas tecnologías que vemos desplegarse por todo el mundo en diferentes conflictos”, aseveró.

Von der Leyen anunció igualmente la creación de una oficina de innovación en defensa en Kiev, que “acercará aún más Ucrania a Europa y permitirá a todos los Estados miembros aprovechar la experiencia de Ucrania en el campo de batalla y sus conocimientos en materia de innovación industrial de defensa”.

Reconoció que dar este paso para la defensa europea requerirá sobre todo "una nueva mentalidad" tanto por parte de las instituciones como de la industria y los inversores.

En ese contexto, elogió las palabras de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, sobre que la institución está dispuesta a hacer más para contribuir a proyectos conjuntos que impulsen la industria europea de defensa.

“Hago un llamamiento a los Estados miembros para que respalden esta propuesta. La industria de defensa en Europa necesita acceso al capital”, recalcó, y animó al sector público y privado a apoyar estas iniciativas, en especial a las pymes.

También dijo que ha llegado el momento de empezar a hablar del uso de los beneficios extraordinarios de los activos rusos congelados por las sanciones europeas para comprar conjuntamente equipo militar para Ucrania.

Von der Leyen volvió asimismo a mostrarse a favor de la designación en la próxima Comisión Europea desde noviembre -que se ha ofrecido a volver a presidir- de un comisario específico para Defensa.