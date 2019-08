Conte dimite como primer ministro y culpa a Salvini de la crisis en Italia

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presentó su dimisión ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, tras la crisis de Gobierno abierta en el país entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga. "Al acabar el debate parlamentario, acudiré ante el presidente de la República para informarle oficialmente del final de esta experiencia de Gobierno y presentarle mi dimisión como jefe de Gobierno", declaró Conte en una intervención en el Senado, después de que el líder de la Liga, ministro del Interior y vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara una moción de censura en su contra, que no se ha votado. "El presidente de la República, garante supremo del equilibrio constitucional, liderará al país en esta delicada transición institucional", añadió Conte.

Y así ocurrió después. Mattarella emprende hoy mismo la consulta a los partidos políticos sobre la posibilidad de formar un nuevo Gobierno o celebrar elecciones anticipadas. La Jefatura del Estado informó en un comunicado de que Mattarella ha aceptó la renuncia de Conte invitando al ya Gobierno en funciones a que "siga encargándose de los asuntos actuales".

La moción de censura de Salvini comporta consecuencias graves para la vida del país"El PD considera que el jefe del Gobierno también ha cometido errores en su gestión

Conte dirigió contra Salvini un discurso muy duro, en el que le acusó de oportunismo y de "irresponsabilidad institucional", al haber desatado una crisis "que ha llevado al país a una espiral de incertidumbre política y financiera".

"La Liga ha dicho que ya no quería seguir con esta alianza de Gobierno y ha pedido elecciones inmediatas. Ha presentado una moción de censura contra el Gobierno y ha pedido que se fijara una fecha. La del ministro Salvini ha sido una decisión grave que comporta consecuencias para la vida política, económica y social del país", subrayó Conte.

El primer ministro también recordó que esta crisis pone a Italia en situación de debilidad ante las instituciones europeas, en un momento en el que se van a decidir los próximos comisarios en Bruselas. Igualmente, dijo, evidenció la incoherencia de Salvini, que ha presentado una moción contra un Gobierno del que los ministros de la Liga aún no han dimitido, y afirmó que el país no debe temer unas elecciones anticipadas porque "es la esencia de la democracia", pero matizó que pedir a los italianos "que voten cada año es irresponsable".

Tras la intervención de Conte fue el turno de Salvini, quien también habló en tono duro en una bronca sesión parlamentaria y reiteró que "volvería a hacer lo mismo". "No tengo miedo de la opinión de los italianos. Quien tiene miedo de la opinión de los italianos no es un hombre libre", dijo, nada más comenzar. Salvini aseguró que su partido no teme unas elecciones en otoño y tampoco a una posible alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que podrían unirse y formar un nuevo Ejecutivo, pues juntos tienen mayoría parlamentaria.

Pero aprovechó para lanzar un mensaje al M5S y desearle "suerte" si quiere volver a colocar en el Gobierno al ex primer ministro italiano Matteo Renzi, actualmente senador del PD pero que ya no ocupa ningún cargo de responsabilidad en la formación. En un tono de campaña electoral, Salvino recalcó que quiere hacer de Italia un país "libre y soberano", que "no tenga que defenderse continuamente de las decisiones" de Bruselas.

En este escenario, el Partido Democrático (PD, centroizquierda) confirmó su disposición a dialogar con el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) la posibilidad de un nuevo Gobierno. "Sí a un diálogo con el Cinco Estrellas. Después veremos si se dan las condiciones para dar vida a un Gobierno", afirmó el portavoz del PD en el Senado, Andrea Marcucci, al margen del debate parlamentario. Marcucci indicó que el Gobierno del M5S y la ultraderechista Liga ha cometido errores graves que el PD quiere corregir con un programa que vaya en el interés del país.

El PD se abre así a conversaciones con el M5S, después de que en las últimas semanas en sus filas se hayan registrado divisiones sobre si apoyar un eventual Ejecutivo con el Cinco Estrellas o acudir a elecciones en otoño. El PD obtuvo en los comicios generales del pasado año cerca de un 19 % de los votos y, si se uniera al M5S, juntos tendrían mayoría parlamentaria para evitar la celebración de elecciones anticipadas. Por su parte,el secretario general del PD, Nicola Zingaretti, aseguró que comparte los reproches de Conte contra Salvini, pero consideró que el jefe del Gobierno italiano también ha tenido responsabilidad en los errores cometidos en "economía, empleo, crecimiento y desarrollo".