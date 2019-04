Zelenski apoya tanto el ingreso en la UE , aunque no ha puesto fecha a la solicitud como Poroshenko, que habló de 2023 durante la campaña, como la integración en la Alianza Atlántica, aunque sólo tras un referéndum.

Tras felicitar a su rival y ofrecerle todo su ayuda en el traspaso de poder, Poroshenko ha subrayado que no tiene intención de abandonar la política, y ha adelantado que Zelenski se topará con una oposición "muy fuerte" .

Eso es, precisamente, lo que animó a muchos ucranianos a apoyar a Zelenski, ya que no quieren que Ucrania tenga un sistema presidencialista como el ruso , "donde un zar lo decide todo", como comentó a Efe Yuri tras depositar su voto.

"La gente espera decisiones económicas del presidente, aunque esa no es una de sus facultades. Sólo sabremos quién tiene más poder, si el presidente o el primer ministro tras las legislativas. Ahí, Poroshenko intentará tomarse la revancha ", declaró a Efe el politólogo Vladímir Fesenko.

Y, según los expertos, Zelenski será un presidente débil , que tendrá en contra al Parlamento (Rada Suprema), que celebrará elecciones en otoño, ya que no dispone de un partido político fuerte.

En cambio, algunos diputados opositores consideran que los ucranianos no votaron a favor de Zelenski, sino contra la guerra , el alto coste de la vida y la gestión del país desde el exterior, en alusión a Occidente.

"Gracias a todos los ucranianos que me apoyaron. Gracias a todos los ucranianos donde quiera que estéis. Prometo que no os fallaré ", ha dicho un eufórico Zelenski.

Poroshenko, que fue aupado al poder por la revolución del Maidán que derrocó al prorruso Víktor Yanukóvich en 2014, no tardó en admitir su derrota, aunque advirtió a renglón seguido de que la victoria de su rival será celebrada en el Kremlin.

"Como aún no soy oficialmente presidente, me dirijo como ciudadano ucraniano a todos los países postsoviéticos. Miradnos, todo es posible. ¡Gracias a Dios! ", dijo Zelenski en su cuartel general.

¿Quién es Zelenski?

El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Ucrania, el actor Vladímir Zelenski, logró convertirse en el hombre más poderoso de su país gracias a la enorme popularidad de una serie de televisión. "Un comediante puede convertirse en presidente, pero es triste que un presidente se haya vuelto un comediante", escribió Zelenski en uno de los numerosos ataques al actual presidente, Petró Poroshenko, durante la campaña electoral. "El servidor del pueblo", la serie en la que Zelenski es un modesto profesor de historia que llega a la presidencia del país, fue estrenada hace cuatro años y, según todos los analistas, ha ejercido una grandísima influencia en la psique de los ucranianos. Por ello, apenas unas semanas después de presentar su candidatura, Zelenski, de 41 años, ya encabezaba los sondeos, dejando atrás a Poroshenko y a la experimentada ex primera ministra Yulia Timoshenko. Los analistas ucranianos y extranjeros se rascan la cabeza en busca de respuestas a la meteórica carrera política del popular comediante y también empresario, que habría sido el protagonista de un experimento mediático sin precedentes dirigido por el oligarca Ígor Kolomoiski, enemigo acérrimo de Poroshenko exiliado en Israel. Lo comparan con Ronald Reagan por ser un popular actor, al igual que el ex presidente de Estados Unidos, y con el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por su inexperiencia e histrionismo. Algunos creen que, en realidad, los ucranianos no han votado este domingo a Zelenski, sino al personaje que interpreta (Vasili Goloborodko) y que ha tenido carta blanca en la pequeña pantalla para ridiculizar a todo ucraniano viviente, incluidos los todopoderosos y odiados oligarcas.