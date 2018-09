El FMI alerta a Londres de los "altos costes" de un 'Brexit' sin consenso

May insiste en que sólo hay dos vías: su plan o no habrá acuerdo

La primera ministra británica, Theresa May, insistió en que hay por delante dos únicas opciones ante el Brexit: su plan conocido como Chequers o ningún acuerdo con la Unión Europea. La premier subrayó que si el Parlamento británico no aprueba su plan antes del 29 de marzo de 2019, fecha de la retirada británica del bloque europeo, entonces "creo que la alternativa a ello es que no tendremos un acuerdo", afirmó en una entrevista con el programa Panorama de la BBC, emitido anoche. El plan Chequers contempla crear un área de libre comercio para bienes después del Brexit, lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, pero los diputados conservadores más euroescépticos, entre ellos el ex ministro de Exteriores Boris Johnson, lo rechazan. En su entrevista, May puntualizó que es necesario un "movimiento de mercancías libre de fricciones", sin aduana o controles reguladores entre el Reino Unido y la UE en la isla de Irlanda a fin de no tener una frontera dura. Sin embargo, Johnson volvió a criticar el plan al afirmar que el fracaso del Gobierno en resolver el asunto irlandés ha llevado a una "abominación constitucional" puesto que, "por primera vez desde 1066 (la conquista normanda de Inglaterra), nuestros líderes consienten deliberadamente a una autoridad extranjera".