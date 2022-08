Al menos tres muertos y cuatro heridos tras una estampida en un templo hindú en la India

Al menos tres personas han perdido la vida y hasta otras cuatro han resultado heridas en una estampida que se ha producido durante una celebración en un templo hindú este pasado lunes. El templo se encuentra en una aldea situada en el estado de Rajastán, en el norte de la India.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 5.00 horas en el templo hindú llamado Khatu Shyam, ubicado en el distrito Sikar de Rajastán. Todo ocurrió al abrirse las puertas del templo para la entrada de cientos de peregrinos, que comenzaron a empujarse para acceder al interior del recinto, según cuenta un oficial de policía de la localidad, S. Ramchandra.

Las tres personas que fallecieron eran mujeres, y las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Los oficiales de la policía están investigando el lugar de los hechos para poder determinar qué fue lo que sucedió, ya que aún no está claro. Varios medios de comunicación del país informan de que la estampida comenzó tras el desmayo de una mujer que se encontraba entre la multitud, y cuya caída al suelo provocó la caída de las personas que se encontraban detrás de ella. Por su parte, el jefe de Gobierno de Rajastán, Ashok Gehlot, afirma que "el accidente en Shri Khatu Shyam Ji Mandir será investigado".

Horrific scenes from Khatu Shyam ji mandir complex in Sikar, Rajasthan.



Three lives lost to stampede/poor management, given that massive crowds are expected during this period.#KhatuShyamJi #stampede pic.twitter.com/Z6EX4OGYu0