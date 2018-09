Luxemburgo estalla contra Salvini

Los países del norte de África frenan las plataformas para devolver migrantes

La propuesta de Austria, país que preside la UE, de crear en el norte de África plataformas adonde llevar a los migrantes rescatados en el mar en su ruta a Europa no ha recibido aún el respaldo de ninguno de los países de tránsito, según quedó patente ayer en Viena. “Nadie ha dicho que no, pero nadie ha dicho que sí, y esto es lo que me hace ser un poco pesimista”, aseguró el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopulos, quien indicó que la idea de esos campos o plataformas es “imposible” y que la UE no va a “subcontratar” su responsabilidad. Avramopulos dijo que sí es posible lograr más cooperación con los estados africanos. El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó que ninguno de los países africanos representados ayer en la cumbre se mostró partidario de acoger tales centros de desembarco.