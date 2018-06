May esquiva de nuevo dar más poder al Parlamento en el 'Brexit'

La Cámara de los Comunes rechazó ayer una enmienda a la ley del Brexit que preveía otorgar al Parlamento británico poderes para determinar el curso de la negociación sobre la salida de la UE, si el Gobierno no llega a un acuerdo con Bruselas. Por apenas 319 votos frente a 303, la Cámara Baja eliminó una cláusula que había reintroducido la Cámara de los Lores y que diversos diputados del Partido Conservador habían amenazado con respaldar, en contra de la disciplina de voto de su formación. El Gobierno de Theresa May evitó una rebelión en su filas al comprometerse a otorgar a los diputados la posibilidad de pronunciarse sobre sus planes en caso de que al acercarse la fecha de la ruptura con la UE, el 29 de marzo de 2019, no se hayan pactado todavía los términos de la salida.

Si se llega a ese escenario, el Ejecutivo prevé presentar ante las cámaras una moción "neutra" sobre sus propósitos, aunque ha asegurado que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, tendrá la capacidad de dictaminar si se pueden presentar enmiendas a esa declaración.

Ese matiz abre la puerta a que, en caso de que no haya acuerdo, se vote una enmienda que obligue al Gobierno a regresar a la mesa de negociaciones. El ex fiscal general británico Dominic Grieve, líder del grupo de diputados conservadores rebeldes, anunció su apoyo a la postura del Gobierno pocos minutos antes de la votación tras esa concesión.

"Aunque con algunas dificultades, hemos obtenido finalmente el reconocimiento de la soberanía de esta Cámara sobre el Ejecutivo", dijo Grieve, que la semana pasada ya capituló en la votación de una moción en términos similares.

La Cámara de los Lores volverá a examinar por tercera vez la ley del Brexit, que derogará la norma de 1972 que dictó la entrada del Reino Unido en las instituciones comunitarias y transpondrá a la legislación británica buena parte de las leyes europeas.