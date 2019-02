El Parlamento venezolano pone en marcha la transición

La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), de contundente mayoría opositora, ha aprobado este martes una ley que regirá una eventual transición en el país y que entrará en marcha una vez el gobernante Nicolás Maduro, al que no reconoce, se aparte del poder.

La herramienta, llamada Ley del Estatuto, que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Constitución, fue aprobada por la mayoría opositora de la Cámara y dispone, entre otras cosas, la duración de un Gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas.

El texto establece que deberán ser convocadas elecciones antes de los doce meses de haber sido instalado el Gobierno de transición, y que deben ser renovados los poderes públicos, incluido el electoral, para hacer efectivo el llamado a comicios.

Además, la ley faculta al Parlamento para asegurar el "ejercicio efectivo de los derechos a la libre postulación a cargos de elección popular y al sufragio", una clara alusión al levantamiento de la inhabilitación política que recae sobre varios líderes opositores, entre ellos el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles.

También le otorgará competencias para dictar leyes que permitan atender la "emergencia humanitaria" que asegura el antichavismo padece Venezuela, y promuevan el rescate de la economía del país, que según la misma Cámara ha perdido más de la mitad de su volumen desde 2013.

El texto se desgrana en 6 capítulos y 40 artículos, 4 más de los iniciales una vez que fueran agregados los que autorizan al Legislativo para conformar la directiva de la estatal PDVSA y sus filiales, controlar activos recuperados, establecer una "gaceta" informativa y resolver todo lo que no haya previsto el estatuto.

Declarado en desacato

El Parlamento, declarado en "desacato" hace 3 años por el Supremo, desconoce la legitimidad del nuevo mandato que juró Maduro a mediados de enero, y ha señalado que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.

Por tal motivo, el antichavismo considera que las competencias del Ejecutivo recaen en el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, hasta que sean convocadas elecciones. Guaidó dijo el pasado 23 de enero que asumió la Presidencia de manera interina, y ha establecido una hoja de ruta para desalojar a Maduro del poder.

El Parlamento venezolano además nombró ayer a representantes diplomáticos de Venezuela ante los gobiernos de Brasil, Guatemala y Paraguay.

En la sesión ordinaria del Parlamento, se nombró como representante diplomática ante Brasil a la doctora en Ciencias Políticas María Teresa Belandria; ante Guatemala estará la periodista y politóloga María Teresa Romero; mientras que David Olsen hará lo propio ante Guatemala. Belandria, Romero y Olsen se suman a los once representantes y embajadores ya designados hace una semana.

El político venezolano Héctor Navarro, ministro de Educación con Hugo Chávez, aseguró ayer por su parte que Maduro "no tiene legitimidad". "Si me preguntas a mí qué tiene mas legitimidad, si la Asamblea Nacional (AN) y, por tanto, Juan Guaidó como su presidente o el presidente Nicolás Maduro, que no tiene legitimidad frente al pueblo (...) Obviamente la Asamblea Nacional y Juan Guaidó (son más legítimos)", dijo.