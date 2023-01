Rusia advierte que el suministro de armas a Ucrania agrava el conflicto

El Kremlin advirtió de que el suministro de armas pesadas a Ucrania que discute esta semana Occidente "eleva el conflicto a un nuevo nivel cualitativo". "Eso significa que el conflicto se eleva a un nuevo nivel cualitativo, lo que no augura nada bueno para la seguridad global y europea", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en rueda de prensa.

El portavoz del Kremlin hizo estas declaraciones la víspera de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, el llamado formato Ramstein, donde se abordará el suministro de tanques a Kiev. En opinión de Peskov, la discusión misma sobre la entrega a Ucrania de armas que pueden alcanzar el territorio ruso "es extremadamente peligrosa".

El líder ucraniano cita a España entre los países "listos" para enviar carros de combate

Mientras, al ser preguntado sobre una declaración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que puso en duda que su homólogo ruso, Vladímir Putin, esté vivo, Peskov dijo que "a nivel psicológico, a Zelenski le gustaría que Rusia y Putin no existieran". "Cuanto antes el régimen ucraniano admita que Rusia y Putin están y seguirán y que tarde o temprano tendrán que renunciar a todo lo antirruso, mejor para ellos", aseguró.

Además, cuanto antes Kiev "muestre disposición a tener en cuenta las exigencias rusas, que serán alcanzadas de un modo u otro, antes terminará todo y el pueblo ucraniano podrá proceder a reconstruirse tras la tragedia provocada por su régimen", agregó.

Zelenski dijo este miércoles en el marco del Foro de Davos que no comprende del todo si Putin está vivo y si las decisiones las toma él o su entorno. "No tengo esa información (...) No entiendo bien con quién tratamos", recalcó.

A la vez, al comentar las declaraciones del ex presidente Dmitri Medvédev, quien sugirió la posibilidad del uso de armas nucleares en caso de la derrota rusa en Ucrania, el representante del Kremlin negó que eso vaya en contra de la doctrina militar rusa, que no prevé ataques preventivos pero sí autoriza el empleo de armamento atómico en caso de una amenaza existencial para el Estado ruso.

Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, dijo que "las potencias nucleares no pierden grandes conflictos de los que depende su destino". "Esto debería ser obvio para cualquiera. Incluso para un político occidental que haya conservado al menos algún rastro de inteligencia", insistió.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apremió de nuevo a Alemania a permitir el suministro a Ucrania de modernos carros de combate occidentales, como el Leopard 2, cuya fabricación alemana y cuyo suministro tiene que ser autorizado por Berlín.

"Muchos países están preparados para entregarnos tanques, están motivados y nos apoyan pero esperan los documentos relevantes de los países que tienen el derecho de autorizarlo (...). Todos estamos esperando el consentimiento del país que tiene los derechos sobre las licencias relevantes", dijo en una rueda de prensa en Kiev acompañado del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

El presidente ucraniano citó, en particular, a Polonia, Finlandia, Portugal y España entre los países que están listos para enviar carros de combate, algunos de ellos "incluso un pequeño número de los tanques que tienen", y añadió que ya estaban listos para haberlos enviado "incluso antes".

Zelenski, no obstante, reconoció que se trata de un tema "muy sensible" y que "depende de muchas razones" y no sólo de los "deseos de Ucrania", a pesar de que Kiev intenta hacer "toda la presión posible en la dimensión política" porque contra "miles de tanques rusos no es suficiente con la valentía y la motivación" del ejército de su país.