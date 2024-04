Stoltenberg asegura que EEUU y Europa son más fuertes en la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este jueves que Estados Unidos y Europa son más fuertes y están más seguros juntos en la Alianza Atlántica, de cuya creación se cumple el 75 aniversario.

"No creo en Estados Unidos solo, igual que no creo en Europa sola. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros", aseguró Stoltenberg en un discurso en la ceremonia de celebración del aniversario ante los ministros de Exteriores de los 32 aliados.

El político noruego destacó que Europa necesita a Estados Unidos para su seguridad y que es "esencial un reparto justo de la carga".

En ese sentido, dejó claro que los aliados europeos están invirtiendo mucho más en defensa y que, este año, la mayoría habrá alcanzado la marca del 2% de su producto interior bruto (PIB) en gasto militar.

Pero, al mismo tiempo, Stoltenberg puso de relieve que Norteamérica también necesita a Europa.

"Los aliados europeos aportan ejércitos de categoría mundial, una vasta inteligencia que funciona y una influencia diplomática única que multiplica el poderío norteamericano", aseveró, y agregó que, ante la OTAN, Estados Unidos "tiene más amigos y más aliados que ninguna otra gran potencia".

La ceremonia, celebrada en la plaza central de la nueva sede de la Alianza y amenizada con la música de las orquestas reales de las Fuerzas Aéreas belgas y de la Marina neerlandesa, estuvo precedida por un homenaje a los caídos en misiones de la OTAN con la colocación de una corona de flores.

Ante el Tratado de Washington original, firmado este mismo día de 1949 por los 12 miembros fundadores y que ha cruzado el Atlántico por primera vez para ser expuesto este jueves, Stoltenberg aseguró que la OTAN llega a sus 75 años "más grande, más fuerte y más unida que nunca".

"Me gusta el Tratado de Washington y no sólo por que sea muy breve, sólo 14 párrafos en unas pocas páginas. Nunca un documento con tan pocas palabras ha significado tanto para tanta gente", declaró.

"Tanta seguridad, tanta prosperidad y tanta paz, todo gracias a la solemne promesa de mantenernos unidos y protegernos mutuamente, como hemos hecho durante 75 años", continuó.

La Alianza que vio la luz en 1949 "mantuvo a salvo nuestros pueblos durante los largos años de la Guerra Fría, desde el puente aéreo de Berlín y la crisis de los misiles cubanos hasta la caída del Muro de Berlín", apuntó Stoltenberg.

Tras la caída de la Unión Soviética, la OTAN tuvo un papel destacado en la finalización de los conflictos étnicos en los Balcanes y en 2001, a raíz de los ataques del 11 de septiembre, se invocó por primera vez el artículo 5 del Tratado sobre la defensa colectiva.

Desde entonces, la OTAN "ha estado en primera línea en la lucha contra el terrorismo", señaló Stoltenberg, quien subrayó como otro punto de inflexión la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 que llevó al mayor refuerzo de la Alianza en generaciones.

"Al principio, teníamos 12 miembros. Hoy somos 32. Así que algo debemos estar haciendo bien. Estamos ayudando a extender la paz, la democracia y la prosperidad por toda Europa", concluyó.

En esta ceremonia también se conmemoró el 25, 20 y 15 aniversario de la integración en la OTAN de diversos países del este de Europa y los Balcanes.

"Cuando se fundó la OTAN mi país, Polonia, estaba atrapado en el lado incorrecto de la historia (…) Afortunadamente, el imperio diabólico ha colapsado", indicó en su intervención el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski.

Su homólogo letón, Arturs Krisjanis Karins, agradeció que los aliados hayan fortalecido el flanco este de la OTAN desde la invasión de Crimea.

Además de en la ceremonia, los ministros de Exteriores aliados participan este jueves en la segunda jornada de su habitual reunión de primavera, que incluye un Consejo OTAN-Ucrania.

"Si el apoyo a Ucrania no continúa, si Ucrania no se puede defender, la guerra de agresión rusa contra Ucrania seguirá amenazando con continuar hacia las fronteras europeas, hacia nuestras propias fronteras de la OTAN. Si Ucrania no puede seguir defendiendo nuestra libertad, esta guerra amenaza con estar a 8 horas de Berlín", dijo a su llegada la ministra alemana, Annalena Baerbock.

"Vemos que Rusia por desgracia será una amenaza estratégica a largo plazo para la Alianza. Pero no somos débiles, muy al contrario, somos muy, muy fuertes", indicó la titular finlandesa, Elina Valtonen.