Trump ataca a 'New York Time' por la publicación de un artículo anónimo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha atacado al diario The New York Times después de que éste publicara un artículo de opinión de un supuesto alto funcionario que, en condición de anonimato, dijo que formaba parte de la "resistencia" contra las "peores inclinaciones" del Gobierno.

"Existe realmente el 'alto funcionario del Gobierno', o es sólo el fallido New York Times con otra fuente falsa?", tuiteó Trump. "Si el COBARDE anónimo de hecho existe, el Times debe, por motivos de Seguridad Nacional, entregarlo/a al Gobierno de una vez!", agregó.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!