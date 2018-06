Trump desea "no perder más el tiempo" con la inmigración

Donald Trump llamó ayer a los legisladores republicanos a "no perder el tiempo" con temas de inmigración hasta que se celebren las elecciones legislativas de noviembre y acusó a los demócratas de estar "jugando" con un problema que no les ha interesado en décadas. "Los republicanos deberían dejar de perder el tiempo con (temas) de inmigración hasta que elijamos a más senadores y congresistas en noviembre. Los demócratas no tienen intención de hacer nada para resolver este problema", escribió el presidente de EEUU en Twitter. Sus declaraciones llegan después de que el jueves revocase su medida de separar a familias de indocumentados en la frontera con México. En la imagen, un encapuchado con el nombre de Trump sostiene a dos muñecos encadenados en la Embajada de EEUU en Ciudad de México.