Trump va a la frontera con la idea de activar el estado de emergencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que tiene "casi" decidido declarar el estado de emergencia en la frontera sur, si demócratas y republicanos no son capaces de llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto que incluya el dinero necesario para construir el polémico muro. "Tengo todo el derecho a declarar el estado de emergencia", afirmó en la Casa Blanca antes de partir rumbo a la ciudad de McAllen (Texas), en la línea limítrofe. "Todavía no lo he hecho, pero puede que lo haga. Si (las negociaciones) no funcionan, probablemente lo haré. Es casi seguro que lo haré".

La Administración funciona a medio gas desde el pasado 22 de diciembre porque el Congreso, tanto los demócratas como algunos republicanos, se ha negado a financiar el polémico muro, haciendo naufragar así el acuerdo sobre el nuevo techo de gasto.

Trump amenazó la semana pasada a los líderes de ambos partidos en el Congreso con mantener cerrado el Gobierno "meses o años" hasta que los críticos cedan, aunque planteó como alternativa que podría usar sus poderes ejecutivos para declarar el estado de emergencia en la frontera, lo que le permitiría conseguir el dinero burlando a los legisladores.

Consciente de que esta parálisis política podría prolongarse, el presidente estadounidense decidió finalmente cancelar su participación en el Foro Económico de Davos, que se celebrará entre el 22 y el 25 de enero en Suiza. "Debido a la intransigencia de los demócratas en seguridad fronteriza y la gran importancia de la seguridad para nuestra nación, cancelo con respeto mi muy importante viaje a Davos", aseveró Trump en Twitter.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!