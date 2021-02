Trump renuncia al Sindicato de Actores de Hollywood y este le da las gracias

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump renunció a su plaza en el Sindicato de Actores de Hollywood, después de que su junta aprobara estudiar medidas disciplinarias contra él por supuesta incitación a la violencia durante el asalto al Capitolio.

En un envenenado cruce de cartas, Trump aseguró que no le importaba ser expulsado de la organización a la que pertenecía desde 1989, ya que esta "nunca había hecho nada por él" y pidió su baja inmediata, a lo que el sindicato SAG-AFTRA respondió con un escueto "gracias". "Su organización ha hecho poco por sus miembros y nada por mí, además de recolectar cuotas y promocionar políticas e ideas antiestadounidenses", afirmó el ex mandatario.

Hace una semanas, la junta de SAG-AFTRA aprobó por amplía mayoría estudiar medidas disciplinarias contra Trump, lo que contemplaba la expulsión fulminante, por la serie de afirmaciones sobre fraude electoral sin pruebas y su supuesta incitación a la violencia que derivó en el asalto al Congreso de Estados Unidos en enero, cuando los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden.

SAG-AFTRA, la mayor organización sindical del mundo del entretenimiento, representa a más de 100.000 profesionales del cine y la televisión. También integra a cómicos, presentadores, periodistas y artistas de diferentes disciplinas. "Su imprudente campaña de desinformación estaba destinada a desacreditar y, en última instancia, amenazar la seguridad de los periodistas, muchos de los cuales son miembros de SAG-AFTRA", explicó la organización.

Sus apariciones en cine y televisión

Pero Trump prefirió marcharse por su propio pie, no sin antes recordar que está "muy orgulloso" de su trabajo en tres películas: Solo en casa 2, Zoolander y Wall Street 2. Todos ellos cameos de unos segundos.

En el caso de la primera, la más célebre de todas, la participación de Trump se resumió en diez segundos en pantalla, en los que indica a un personaje una dirección en la calle, y que consiguió tras permitir que el equipo rodara en uno de sus hoteles.

El ex presidente señaló que, mientras no tiene familiaridad "con el trabajo del sindicato", él ha contribuido a la industria mediática al elevar las audiencias de los canales de noticias "después de iniciarse en política". "He creado miles de puestos de trabajo en MSDNC (MSNBC en su nombre real) y Fake News CNN (CNN)", afirmó.

De acuerdo con el diario The Hollywood Reporter, Trump tenía un plan de pensiones asociado al sindicato y aún recibía derechos por la emisión de los formatos en los que tenía cameos.