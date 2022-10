Las tropas ucranianas atacan la región de Jerson con la vista puesta en Bielorrusia

Las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron este viernes su ofensiva en la región sureña de Jerson mientras tenían un ojo puesto en la frontera con Bielorrusia para actuar ante una eventual ofensiva rusa desde el territorio de ese país.

Las autoridades prorrusas de la región de Jerson denunciaron este viernes que cuatro personas, una de ellas periodista, murieron y otras diez resultaron heridas un ataque ucraniano con cohetes contra el ya dañado puente Antonivka, el más próximo la ciudad de Jerson, la capital regional.

"Concluimos que dispararon especialmente contra los periodistas, para matar a quienes informan de la situación en la región de Jerson", afirmó en su canal de Telegram el vicegobernador designado por Moscú, Kiril Stremousov. Agregó que entre los heridos en el ataque hay otros tres periodistas en estado grave.

La portavoz del Mando Sur de las Fuerza Armadas Ucranianas, Nataliya Gumenyuk, confirmó el ataque con misiles contra el puente, pero aseguró que en ese momento "allí no había civiles" porque cuando se produjo regía el toque de queda.

Junto al puente Antonivka las autoridades prorrusas han organizado la evacuación de los habitantes de Jerson en ferri a la orilla izquierda del Dnieper, a la que planean trasladar a unas 60.000 personas hasta el próximo lunes.

"Nosotros continuaremos evacuando a la población de la margen derecha de la región de Jerson", añadió Stremousov, que enfatizó que "la ciudad de Jerson cual fortaleza se prepara para la defensa".

Según el Estado Mayor General ucraniano, unos 2.000 soldados rusos movilizados por Moscú en las últimas semanas han llegado a la región para reponer las pérdidas y reforzar las unidades en la línea del frente.

Durante la última jornada las tropas rusas frustraron en la provincia dos intentos de ofensiva del Ejército ucraniano en las cercanías de las localidades de Davidiv Brid y Sujiy Stavok, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov.

Sin embargo, el vicejefe de Gabinete de la Presidencia de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, elevó en su canal de Telegram de 75 a 88 las localidades liberadas en las últimas semanas.

Aunque el Ejército ucraniano centra sus esfuerzos en los frentes sur y este, no pierde de vista la situación en la frontera con Bielorrusia, donde se está conformando una agrupación militar conjunta con un componente ruso de hasta 9.000 hombres, unos 170 tanques, hasta 200 blindados y 100 piezas de artillería.

La inteligencia británica sostuvo este viernes que probablemente se trate de un intento de "convencer a Ucrania de que debe desviar sus fuerzas para proteger la frontera norte".

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) consideró "bajo" el riesgo de una ofensiva rusa en esta dirección.

El vicejefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Gromov, dijo no obstante la víspera que "la amenaza de las Fuerzas Armadas rusas reanudando la ofensiva en el frente norte está creciendo".

"Esta vez, la dirección de la ofensiva puede cambiarse hacia el oeste de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania para cortar las principales arterias logísticas del suministro de armas y equipo militar a Ucrania desde los países socios", afirmó.

El Estado Mayor General ucraniano hizo un llamamiento a los bielorrusos a no involucrarse en la "guerra sucia" que libra Rusia contra el pueblo ucraniano. "Durante siglos, nuestros pueblos han estado unidos por la amistad y las relaciones de buena vecindad, muchas veces en nuestra historia hemos luchado contra enemigos comunes, siempre nos hemos apoyado mutuamente", subraya el mensaje en un vídeo publicado en Facebook.

Según el mando ucraniano, la jefatura de Bielorrusia "se está preparando para unirse a la agresión armada rusa contra Ucrania, para arrastrar al pueblo bielorruso a una guerra sucia".

El llamamiento concluye una clara advertencia: "Si el Ejército de Bielorrusia apoya la agresión rusa, responderemos. Responderemos con la misma dureza con la que respondemos a todos los ocupantes en el territorio de Ucrania".

A su vez, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras la difusión de noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de la fuerza conjunta bielorruso-rusa junto a la frontera ucraniana.

"No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No lo necesitamos", subrayó. "Tenemos que calmarnos. Todos deberían dedicarse a lo suyo si queremos que no haya guerra", añadió.