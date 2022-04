Zelenski pide una respuesta global firme al ataque a estación de Kramatorsk

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado una respuesta firme y global al ataque ruso contra la estación de trenes de Kramatorsk que dejó al menos 52 muertos y 109 heridos. "Todas las principales potencias del mundo ya condenaron el ataque ruso a Kramatorsk. Esperamos una respuesta global firme a este crimen de guerra", dijo en un videomensaje en su canal de Telegram, recogido por la agencia Unian.Agregó que valora el anunciado nuevo paquete de sanciones contra Rusia, al tiempo que calificó de "errónea" la "suavidad" con la que algunos en Occidente siguen tratando al Estado ruso. "Sabemos quién intenta constantemente suavizar las propuestas de sanciones. Y haremos todo lo posible para que Europa entienda finalmente que, en cualquier caso, habrá que imponer sanciones realmente sustanciales y firmes contra Rusia", subrayó.Insistió en la necesidad de "aumentar la presión sobre Rusia", porque las actuales sanciones "no son suficientes", y declaró que "hay que imponer un embargo energético total sobre el petróleo y el gas". "Precisamente la exportación de energía garantiza la mayor parte de los ingresos de Rusia y permite a la cúpula rusa creer en su impunidad. Permite esperar que el mundo ignore los crímenes de guerra del ejército ruso. No lo permitiremos. Todos los que en el mundo tienen valentía para oponerse a la tiranía, como los ucranianos, no lo permitirán", agregó.Subrayó la necesidad asimismo de desconectar por completo a los bancos rusos del sistema financiero mundial, "no a algunos de ellos, sino a todos, a todo el sistema bancario ruso". "No puede ser que la mayor amenaza para la seguridad mundial encuentre vías para acceder a la riqueza global", criticó.Por otra parte, señaló que "al igual que los asesinatos en masa en Bucha, como muchos otros crímenes de guerra rusos, el ataque con misiles contra Kramatorsk debe ser uno de los cargos en el tribunal, lo que seguramente sucederá".Subrayó que todos los esfuerzos del mundo irán destinados a establecer al más mínimo detalle quién hizo qué, quién dio qué órdenes y de dónde procedía el misil, quién lo transportó y cómo se coordinó el ataque. "La responsabilidad es ineludible", subrayó.