Estrasburgo, 11 de diciembre. Ninguna fecha del calendario parece poder librarse de la violencia de los atentados. Hoy, un día más el terrorismo tiñe de negro Francia. Neudorf está en silencio. Un silencio que solo se rompe por el sonido de los helicópteros y algunas sirenas. Parece una escena propia de otra época y de otro lugar, desde luego lejos de Europa. Son las once de una noche en la que Estrasburgo debería estar lleno de gente por las calles, gente bebiendo vino caliente -vin chaud- y paseando por el Marché de Noel.

Eran las 20:00 de la tarde y algunos salíamos del Parlamento Europeo. En la parada del tranvía nos enteramos de que al parecer en la Place Kleber hay una persona sangrando en el suelo. "Nos ha parecido ver un hombre con una pistola, hay mucha sangre". El aviso inunda los grupos de WhastApp y las redes sociales. Muchos diputados y demás personas deciden volver al hemiciclo.

Estoy en Estrasburgo, ¡pero estoy bien! He podido salir del Parlamento justo cuando lo han cerrado. Ya he llegado a la residencia, pero no podemos salir a la calle. Dicen que han identificado al terrorista y que está en este barrio (Neudorf)