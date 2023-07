Un avión ruso Su-25 se estrella durante un vuelo de entrenamiento sobre el mar de Azov

Un avión de asalto ruso Su-25 se estrelló este lunes durante un vuelo de entrenamiento sobre el mar de Azov, cerca de la región sureña rusa de Krasnodar, informó el servicio de prensa del Distrito Militar Sur de Rusia.

"El 17 de julio, durante la realización de un vuelo de entrenamiento en la región de Krasnodar sobre las aguas del mar de Azov, se estrelló un avión de ataque Su-25", dice la nota oficial, citada por la agencia TASS.

RUSSIAN MILITARY PLANE CRASHES IN SEA NEAR YEYSK - TASSThe Krasnodar operational headquarters confirmed #Su25 crash in the Sea of Azov near #Yeysk. Nobody died, there was no destruction. The pilot ejected.According to preliminary information, the Su-25 pilot broke his legs… pic.twitter.com/yIujOkcM4Z