Suecia y Finlandia entregan a la OTAN su solicitud de ingreso en la Alianza

Los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN entregaron este miércoles su solicitud de ingreso en la Alianza en la sede de la organización transatlántica, en Bruselas, donde se reunieron con el secretario general aliado, Jens Stoltenberg.

El acto, emitido en directo en la página web de la OTAN, tuvo lugar a primera hora de este miércoles después de que el Parlamento finlandés aprobara adherirse a la Alianza y de que el Gobierno sueco comunicase su decisión de pedir la entrada en esa organización.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este miércoles que las solicitudes de Suecia y Finlandia para unirse a la Alianza, entregadas hoy en la sede de la organización transatlántica, en Bruselas, constituyen "un paso histórico".

"Las solicitudes realizadas son un paso histórico", declaró el político noruego en una breve comparecencia junto con los embajadores de Finlandia y Suecia ante la OTAN, que fue emitida en directo en la página web de la Alianza.

