El Gobierno cubano reconoce "conversaciones" con representantes de EEUU

El Partido Comunista de Cuba anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

"Dirigidos por el general de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

El propósito de estas conversaciones es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", indicó Díaz-Canel por su parte en un mensaje grabado, que llega en un momento de fuertes presiones de Washington a La Habana.

Horas antes, el Gobierno cubano anunció la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de "soberana" y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

"El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la ultima en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).